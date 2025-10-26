Esta comedia de los 90 convirtió a unos alienígenas en los humanos más divertidos de la televisión

La realidad es que existen muchas sitcoms emitidas durante los años 90 que se volvieron exageradamente populares, pero es probable que la inmensa mayoría haya olvidado por completo 3rd Rock from the Sun. Dado que comparar este tipo de producciones con icónicas propuestas como Friends supone una práctica habitual, parece inevitable que muchas series pasen desapercibidas con el paso del tiempo.

Se trata de una verdadera lástima, ya que John Lithgow ofreció una actuación increíble como Dick Solomon, un extraterrestre que llegó a la Tierra junto a otros tres pretendiendo ser sus familiares. Como no se trata de un grupo de amigos que viven en una ciudad y se enfrentan a dramas de todo tipo, a menudo se pierde entre la multitud de series que trataron sobre temas similares. Sin embargo, se trata de una propuesta muy original.

Los extraterrestres viviendo en la Tierra

Precisamente, es la premisa diferente de 3rd Rock from the Sun lo que la convierte en una comedia aún más disfrutable que muchas otras series de este género. Lo más interesante es cómo los alienígenas quedan impactados por todo lo que presencian en la Tierra. Sin embargo, son las sólidas actuaciones del reparto las que realmente hacen que la producción sea tan especial.

Dicho esto, la elección tan inteligente de las historias es lo que realmente hace que 3rd Rock from the Sun sea una serie tan divertida. Cosas que todos damos por sentado, como saber lo mal que sienta una mentira, celebrar cumpleaños o recuperarse de un resfriado, se convierten aquí en situaciones de vida o muerte de lo más absurdas. Esa combinación de humor y elementos de ciencia ficción es lo que provoca que sea una comedia más única que series tan queridas como Friends o Seinfeld.

En lugar de presentar a otro grupo de amigos en una ciudad lidiando con todo tipo de situaciones, la serie se pregunta cómo se las arreglarían los extraterrestres si vivieran en la Tierra. En este sentido, aunque es cierto que puedes encontrar muchas series de ciencia ficción emitidas durante esa década, es raro que una serie combine ambos géneros. De hecho, si se elimina el factor de que los personajes principales son extraterrestres, la serie no resultaría tan interesante. En caso de que tengas oportunidad de verla, no me la perdería.