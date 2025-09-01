Esta franquicia alcanzó el sueño que 'Jurassic Park' se quedó sin cumplir tras 57 años

Es innegable que Jurassic Park es una de las películas más revolucionarias del cine. En este sentido, si bien dio inicio a una franquicia taquillera, las secuelas nunca han estado a la altura de la cinta original. Este es un problema que afecta a muchas sagas, pero existe una que comenzó en los años 60 y que triunfó donde Jurassic Park encontró fracaso.

Puede que no sea una franquicia cinematográfica en la que todas las entregas sean consideradas excelentes, pero sí una que ha envejecido muy bien. Lo más importante es que consiguió reinventarse pasados unos cuantos años con un resultado positivo. Esta saga de películas de ciencia ficción no solo sigue expandiéndose en la actualidad, sino que la mayoría de las entregas han tenido una buena acogida.

Una trilogía moderna de simios con César a la cabeza

Esto es algo que no ha ocurrido en las secuelas de Jurassic World. Pues bien, la franquicia de ciencia ficción que encontró éxito donde Jurassic Park no lo logró es El Planeta de los Simios. La película original es considerada un clásico atemporal que siguió una línea similar a la cinta de Steven Spielberg. Al igual que esta última, las siguientes entregas de El Planeta de los Simios tuvieron una recepción mixta.

También hubo un intento de reinicio de Tim Burton en 2001 que no salió tan bien como se pensaba. Sin embargo, la década pasada fue un momento en el que ambas franquicias se pusieron como objetivo reinventarse. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. En 2011, El origen del planeta de los simios dio inicio a una trilogía para la franquicia a modo de reinicio que tuvo una excelente acogida.

Las dos siguientes entregas fueron aún mejores, ya que esta renovada franquicia que tenía a César como protagonista recibió varias nominaciones a los Premios Óscar y fue considerada una de las mejores trilogías modernas del cine. Asimismo, por el momento, incluso tras recaudar tanto dinero, no hay una secuela confirmada de Jurassic World Rebirth.

Eso no es lo que ocurre con esta franquicia centrada en simios, ya que se confirmó el desarrollo de una secuela con un estreno previsto para 2027. Por ese motivo, las películas modernas de El Planeta de los Simios están destinadas a convertirse en una memorable saga de nueve entregas. Eso se traduce en que aún quedan cinco entregas por estrenarse, así que lo mejor está por llegar.