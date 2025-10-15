Esta icónica estrella de 'Breaking Bad' se perdió la trilogía del 'Caballero Oscuro' de Christopher Nolan

Protagonizada por Christian Bale, la trilogía del Caballero Oscuro se ha convertido por derecho propio en la mejor adaptación de Batman. Esta franquicia que dio comienzo Christopher Nolan encontró su final en 2012. En este sentido, si bien varios actores han interpretado a Batman a lo largo de las décadas, la visión de Christopher Nolan sigue siendo una de las versiones más valoradas del superhéroe.

Lo cierto es que numerosas estrellas se unieron a las películas del popular cineasta, pero uno de los actores más conocidos de Breaking Bad no pudo participar en la trilogía. En una entrevista con ScreenRant, Aaron Paul, conocido por interpretar a Jesse Pinkman en el drama de AMC, reveló que le habían ofrecido un papel en una de las películas de DC que Christopher Nolan dirigió.

Aaron Paul y su casi participación en 'The Dark Knight'

"Me reuní con Christopher Nolan para otro proyecto. Esto fue hace años", declaró el actor. "Creo que fue para Interstellar, pero me ofrecieron un papel muy pequeño en una de las películas de Batman que estaba haciendo". Sin embargo, la disponibilidad de su agenda fue algo que le impidió trabajar junto al director. Aun así, hizo énfasis en el hecho de que el papel era muy corto.

Al parecer, esto le daba igual a Aaron Paul, ya que confirmó que solo quería formar parte. El actor sugirió que le encantaba Batman, por lo que haber participado en un proyecto así era un sueño. Aunque nunca especificó quién habría sido su personaje, Aaron Paul continuó explicando que hubiera sido fantástico haber participado tan solo 30 segundos.

Explorada a través de una perspectiva más realista, la trilogía de The Dark Knight se convirtió en una de las propiedades de mayor éxito comercial para Warner Bros. y DC. De hecho, estas películas recaudaron más de 2.400 millones de dólares en taquilla mundial. En cambio, James Gunn continúa su reinicio del DCEU con diferentes proyectos de Batman que se estrenarán próximamente. El más esperado es The Brave and the Bold, aún sin fecha de estreno.