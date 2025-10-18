Esta icónica trilogía de ciencia ficción en streaming hizo llorar a uno de los mejores directores de Hollywood

No hay duda posible. La trilogía de Men in Black sigue siendo una de las sagas más queridas que ha dado el género ciencia ficción. Protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, estas divertidas películas combinan acción y humor para dar forma a una historia protagonizada por dos agentes secretos que protegen a la Tierra de amenazas extraterrestres imposibles de creer.

Dirigidas por Barry Sonnenfeld, estas películas no solo se convirtieron en un enorme éxito comercial, sino que también dejaron una marca en el público más fiel. Por sorprendente que parezca, también en algunos de los nombres más importantes de la industria del cine. Al parecer, Paul Thomas Anderson, considerado uno de los directores más respetados de Hollywood, no pudo evitar emocionarse con el final de Men in Black 3. Y es que este cierre tan emocionante que dio sentido a la trilogía.

Un referente moderno de la ciencia ficción

El motivo es más que evidente. Más allá de su característico tono cómico y su ambientación de ciencia ficción, la tercera entrega introdujo una carga emocional muy potente que la distinguió de las anteriores. En Men in Black 3, J viaja en el tiempo para salvar a su compañero, el agente K. Durante esa misión, J descubre una verdad personal que cambia por completo la relación entre ambos personajes.

Ese giro final hace que el público comprenda el origen del vínculo entre los protagonistas, transformando por completo la visión de Men in Black. Barry Sonnenfeld ha comentado en varias ocasiones que esa escena fue pensada para cerrar un ciclo, y que incluso miembros del equipo se emocionaron al verla terminada.

A varias décadas del estreno de la primera entrega, Men in Black sigue siendo un referente en la ciencia ficción. Lo cierto es que destaca por ser una propuesta que equilibra con acierto la comedia y la acción. Su éxito no solo radica en construir una realidad en la que los alienígenas juegan un papel crucial, sino en la humanidad que define a los personajes.

Por eso, no sorprende que incluso Paul Thomas Anderson haya terminado con unas pocas lágrimas en los ojos al descubrir el desenlace de la trilogía. Men in Black demostró que detrás de los trajes negros y las armas más futuristas también puede esconderse una historia capaz de conmover. La trilogía está disponible en el catálogo de Movistar Plus+.