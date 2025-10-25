Esta joya de ciencia ficción escondida que pocos han visto es brutal: te hará replantearte la realidad

El género de ciencia ficción resulta especialmente interesante por su capacidad para desarrollar conceptos desafiantes que otro tipo de películas simplemente prefieren evitar. Ya sean los viajes en el tiempo o el enamoramiento de una IA, las posibilidades de la ciencia ficción son infinitas. Y es que sus historias rara vez suelen ir en línea recta. Eso implica que muchas producciones requieran de un par de visionados para apreciarlas plenamente.

Si por algo se caracteriza la ciencia ficción, es por ser el género cinematográfico más gratificante para quienes deciden repetir ver las propuestas más complejas. En 2001, una película de ciencia ficción con un reparto de lujo tuvo una recepción crítica. El hecho de que la historia de esta película solo tuviera sentido después de verla varias veces fue el factor más importante que causó esas opiniones divisivas.

Un filme de Hollywood inspirado en el cine español

Protagonizada por Tom Cruise, Cameron Diaz y Penélope Cruz, Vanilla Sky tenía todo para haberse convertido en un éxito. Con un 41% de puntuación en Rotten Tomatoes, es evidente que no cumplió su objetivo final. Basada en el icónico filme de Alejandro Amenábar, su trama indescifrable se convirtió en una crítica recurrente. Lo cierto es que Vanilla Sky es selectiva en lo que muestra, pero aún más en lo que explica.

El principal problema del filme es que intentó ser muchas cosas al mismo tiempo. Es impenetrable como historia de amor, absurda como drama y sin rumbo fijo como ciencia ficción. La realidad es que no pudo evitar dar tumbos sin quedar muy claro qué quería ser. Sin embargo, es cierto que es una de esas películas que con cada visionado mejora. Si coincides con el personaje de Tom Cruise en que una realidad imperfecta es mejor que un sueño perfecto, saldrás de Vanilla Sky mucho más satisfecho.

Después de todo, Vanilla Sky no es una película que se pueda digerir a la primera. Su aparente confusión es, en realidad, parte de su magia. Esto se debe a que invita a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que el desenlace perfecto no siempre es lineal. Puede que no sea una obra maestra de ciencia ficción, pero sí que merece mucho más reconocimiento. Después de verla en SkyShowtime, puedes dar una oportunidad a Abre los ojos, la cinta española en la que se inspira.