Esta joya oculta es la versión mejorada de 'Matrix': una barbaridad de ciencia ficción que debes ver

Matrix es considerada una de las películas de ciencia ficción más importantes en el cine, pero ese concepto tan innovador que cambió el género fue superado con creces un año antes. Dark City fue una propuesta elogiada por Roger Ebert y entendida como una versión mejorada de la cinta protagonizada por Keanu Reeves. Estrenada en 1999, Matrix es un clásico que nunca pasa de moda, siendo el primer capítulo de una franquicia que cambió para siempre la manera de hacer cine.

Dirigida por las hermanas Wachowski, Matrix se desarrolla en un futuro distópico en el que la humanidad ha sido doblegada por máquinas inteligentes. Para mantener el control de la raza humana, las máquinas mantienen a la población atrapada en Matrix, una realidad artificial vigilada de cerca por programas inteligentes.

Una joya oculta que se adelantó a su tiempo

Desde allí, un joven hacker conocido como Neo es buscado por la resistencia, un pequeño grupo que descubre la existencia de Matrix y escapa al mundo real, regresando periódicamente para luchar contra las máquinas. A medida que avanza la saga, Neo se convierte en un héroe profetizado y descubre algunas verdades inquietantes sobre la realidad en la que la humanidad es prisionera.

Matrix fue el punto de inflexión que cambió para siempre el panorama de la ciencia ficción. Pero a diferencia de lo que muchos pensaron, el concepto de Matrix no fue especialmente original, ya que otra película estrenada apenas un año antes la superó. Al menos esa es la conclusión a la que llegó el famoso crítico de cine Roger Ebert.

Dark City es una película neo-noir que tiene elementos de ciencia ficción que se hacen más evidentes a medida que avanza la película. El filme se centra en un hombre amnésico que despierta sin recuerdos y descubre que ha sido acusado de asesinato. En su intento por limpiar su nombre, el protagonista tiene varios encontronazos con un misterioso grupo que es conocido como The Strangers.

Lo cierto es que Dark City logró lo que Matrix quería hacer mucho antes. Roger Ebert también reconoció especialmente el sentido de humanidad más acentuado que había en esta película. Lo más curioso es que Dark City precedió a Matrix por un año e incluso se filmó en algunas de las mismas locaciones, insinuando sutilmente que el planteamiento de Matrix no es tan original como parece.