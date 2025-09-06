Esta joya en streaming es la mejor miniserie de ciencia ficción que te perdiste: la ves en 6 horas

Con la enorme cantidad de series de ciencia ficción disponibles que se pueden encontrar en el catálogo de Netflix, es comprensible que Maniac se haya quedado en el olvido. En este sentido, las series de ciencia ficción dominaron durante años, con éxitos como Babylon 5, Firefly y Stargate SG-1 que se han convertido en auténticos iconos que han calado en miles de espectadores. Pero precisamente por esa alta oferta de contenido, existen joyas ocultas que pasan desapercibidas.

Por ese motivo, vengo a recomendarte Maniac. Lo cierto es que es una serie de ciencia ficción poco común, pero que resulta adictiva de principio a fin. Sin embargo, no mucha gente conoce su existencia. Por suerte, los diez episodios de Maniac están disponibles en Netflix, así que quienes se la perdieron pueden sumergirse en los temas tan interesantes que explora.

Una joya oculta en el catálogo de Netflix

Esta serie está protagonizada por Emma Stone como Annie Landsberg, una joven con un trastorno de personalidad que lucha por asimilar la muerte de su hermana. La acompaña Jonah Hill, quien interpreta a Owen Milgrim, un hombre con una vida familiar compleja, que demuestra que puede destacar en el papel de un personaje mucho más serio. El elenco de Maniac también incluye a Julia Garner, Sally Field y Justin Theroux. Sin embargo, pese a que cuenta con un elenco increíble, es una serie que está muy infravalorada.

Te puedo decir que Maniac es mucho más que una serie de ciencia ficción en muchos sentidos. Es una producción que explora con ingenio diferentes mundos a través de una travesía por una variedad de géneros de lo más dispares, como la fantasía, el crimen y el thriller psicológico. Incluso con un impresionante 84% de Rotten Tomatoes, pocos sabían que Jonah Hill y Emma Stone colaboraron en una de las series de ciencia ficción más atractivas de los últimos años.

Dicho esto, Maniac trata un tema extremadamente específico que puede no ser del agrado de todos, ni siquiera de los espectadores más entusiastas de la ciencia ficción. Aunque Maniac no se convirtió en un gran éxito en streaming, creo que vale la pena verla. Es una de las mejores series de ciencia ficción jamás producidas por Netflix y la ves completa en tan solo seis horas. No se puede pedir más.