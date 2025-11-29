Esta joya trepidante de ciencia ficción demuestra que aún se pueden cambiar las reglas del juego: está en streaming

Es innegable que el género de superhéroes vivió una época dorada cuando cada película o serie se convertía en un éxito comercial. De hecho, numerosos estudios se apresuraban a adaptar casi todos los cómics existentes para sumarse a una ola en la que el triunfo estaba casi garantizado. Pese a lo que consiguió Marvel Studios en la Saga del Infinito, parece que estos iconos necesitan un rescate.

La franquicia del UCM está comenzando a presentar síntomas de desgaste, con dificultades en taquilla que no consiguen los resultados anteriores. Mientras tanto, DC Studios avanza lentamente con su nuevo reinicio capitaneado por James Gunn. Sin embargo, muchos espectadores también olvidan que algunas de las mejores historias de superhéroes se desarrollaron en la televisión. Moving es el ejemplo clave que lo demuestra.

La serie que desafía las expectativas de los superhéroes

Basada en la obra de Kang Full, Moving es una trepidante ciencia ficción que abarca dos generaciones y se centra en diferentes personajes con superpoderes. Los protagonistas son los estudiantes de secundaria Bong-seok, Hui-soo y Gang-hoon, quienes aprenden a dominar sus nuevas habilidades. El asunto se complica cuando descubren que sus padres, que también poseen superpoderes, solían trabajar como espías para el gobierno de Corea del Sur.

Es una premisa con un gancho jugoso para una serie, pero Moving ha pasado desapercibida para la mayoría del público que sigue con expectación las producciones de superhéroes. Si te encuentras en este grupo, esta joya merece toda su atención. Si bien Moving podría no haber llegado al radar de los seguidores incondicionales de los superhéroes, fue un alivio significativo para Disney+ y Hulu.

Lo cierto es que es el drama surcoreano más visto de la plataforma, siguiendo los pasos del éxito que supuso El Juego del Calamar en Netflix. También obtuvo una inusual calificación del 100% en Rotten Tomatoes, consolidando su estatus como una historia de superhéroes verdaderamente única. Uno de los actores protagonistas, Ryu Seung-ryong, señaló que los temas ligados a la familia en Moving son la razón por la que ha tenido tanto éxito:

Es una serie que puede mostrar una mezcla de sensaciones de felicidad, ira, dolor, tristeza y todo lo demás en una sola serie. Incluso si no estás casado, no tienes hijos o tus padres han fallecido… nos brinda momentos que nos recuerdan a ellos. Ryu Seung-ryong, sobre la serie de superhéroes más original

Aquellos que vieron Moving se alegrarán de saber que tendrá una segunda temporada. Esto también abre la puerta a más adaptaciones de la obra de Kang Full, quien creó una secuela de Moving titulada Bridge. Esta nueva historia sigue las vidas de Bong-seok, Hui-soo y Gang-hoon al llegar a la edad adulta. Lo que está claro es que Moving es la prueba de que el género de superhéroes aún tiene vida y deberías darle una oportunidad.