Esta miniserie de ciencia ficción es una distopía subestimada que cambió las reglas del juego

La ciencia ficción tiene evidentes ventajas narrativas que pocos géneros realmente pueden explotar. Es la que permite crear universos completamente imaginarios y eliminar ese "contexto real" con el objetivo de explorar temas que suelen estar vinculados a las sociedades distópicas. Pues bien, la ciencia ficción sigue demostrando ser capaz de producir propuestas interesantes de calidad con el potencial de cumplir el objetivo más importante: entretener al público.

Por eso, si buscas tu próximo maratón en este género, no hay mejor propuesta que Brave New World. Basada en la novela de Aldous Huxley, esta miniserie de ciencia ficción de una sola temporada relata la historia de un mundo dividido entre quienes intentan vivir en una sociedad homogénea sin privacidad y aquellos que intentan mantener las viejas costumbres de la sociedad. Pese a que pasó desapercibida para la mayoría, resulta que es uno de los proyectos más creativos que se han desarrollado en los últimos años.

La distopía que pasó desapercibida en la ciencia ficción

La premisa central de la serie sitúa a los personajes en un mundo que se ha dividido entre New Londres y las Tierras Salvajes. En New Londres, no existe privacidad y se afirma que todos sus ciudadanos son "felices". Lo curioso es que esa satisfacción se impone mediante drogas e intimidación, y las relaciones privadas se consideran parte de un movimiento egoísta. En cambio, en las Tierras Salvajes, queda un rastro latente de lo que se conocía como el "antes".

Lo más interesante es que esta situación social también afecta a la ambientación. Mientras que New Londres pretende exponerse como una especie de paraíso idílico, las Tierras Salvajes hacen honor a su nombre como si se tratara de un páramo desolado similar al que se encuentra en producciones como Mad Max. El factor más importante de la miniserie de ciencia ficción es la impresionante construcción de su mundo.

Además, esta realidad está poblada de una amplia selección de personajes que se preguntan si su sociedad es la correcta o no. Por un lado, en New London, Lenina y Bernard luchan contra esa sensación de felicidad forzada, pero su visión condescendiente solo refleja una burla de una forma de vida con la que algunos espectadores pueden verse reflejados. En las Tierras Salvajes, John y Linda se sienten atrapados en medio del conflicto, tratando de mejorar sus vidas en un mundo que tiene poco lugar para las buenas personas.

Con nueve episodios y una infinidad de giros que te están esperando, Brave New World es una serie que se desarrolla a un ritmo trepidante, cuyo terrible conflicto se resuelve con un sorprendente desenlace. Existen pocas realidades tan bien detalladas y pensadas como la de esta producción, así que es una de esas miniseries desconocidas que realmente merecen la pena. Ten una cosa clara: cada elemento es intrigante y merece tu atención. La mala noticia es que actualmente no está disponible en streaming, pero siempre puedes programar un aviso en JustWatch.