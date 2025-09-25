Esta novela oscura de Stephen King al fin confirma que tendrá una adaptación cinematográfica

Una nueva adaptación de Stephen King se encuentra en camino, pero esta vez está basada en la novela corta titulada Rat. En concreto, se trata de un relato corto de una colección que el maestro del terror publicó en 2020. Por otro lado, en el siglo XXI, las adaptaciones de Stephen King siguen siendo tan importantes como siempre en la industria, sobre todo después del reciente éxito que ha tenido The Long Walk en Rotten Tomatoes.

Rat narra la historia del escritor Drew Larson, quien, atormentado por la desgracia, se refugia en una cabaña en Maine. Allí se convierte en un preso de la fiebre y la locura, pero un visitante misterioso le promete alcanzar la salvación y el éxito por un precio que apenas puede comprender. Los conocedores del material original sabrán que este es un excelente relato oscuro sobre pactos.

Se anuncia una nueva adaptación de Stephen King

Lo más interesante es que ciertos talentosos cineastas de terror se han unido para abordar este proyecto. Se sabe que la adaptación será dirigida por Isaac Ezban, escrita por Jeff Howard y producida por Jay Van Hoy, Fernando Ferro y Paul Perez. Por otro lado, conviene recordar que el proyecto original consta de cuatro novelas cortas.

Una de estas también tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Hiddleston y Mark Hamill. Pero a pesar del reconocimiento prácticamente unánime de la crítica, acabó convirtiéndose en un fracaso de taquilla. Por desgracia, The Long Walk y The Life of Chuck han demostrado que las obras de Stephen King no son inmunes a los desafíos comerciales.

Eso no evita que la industria del entretenimiento no se haya dado por vencida todavía, con muchas más adaptaciones de Stephen King, incluyendo The Running Man e It: Welcome to Derry. Aunque se trate de una novela corta, proyectos anteriores demuestran que debería haber suficiente material para que Rat se convierta en un largometraje. Eso sí, puede que sea uno más corto de lo normal.