Esta película acaba de convertirse en la más vista en la historia de Netflix con más de 236 millones de visitas

En los últimos años, Netflix ha demostrado que su estrategia de apostar por producciones originales puede generar auténticos fenómenos culturales. Desde thrillers que baten récords en cuestión de semanas hasta comedias que logran un efecto viral inmediato, la plataforma se ha consolidado como un referente en la industria del entretenimiento. Sin embargo, pocas películas han logrado alcanzar un impacto tan demoledor en tan poco tiempo.

La cinta de la que hablamos ha conquistado a millones de espectadores en apenas dos meses y ha hecho historia dentro del catálogo de Netflix. No solo ha escalado hasta la primera posición en el ranking de la plataforma, sino que incluso ha conseguido llevar su propuesta a los cines en un evento limitado que recaudó millones en taquilla.

K-Pop Demon Hunters conquista Netflix tras el éxito de sus proyecciones en cine por tiempo limitado

La película en cuestión es K-Pop Demon Hunters, un filme de animación cargado de acción y música que ha conseguido más de 236 millones de visualizaciones, superando así a Red Notice, la producción que ostentaba el récord desde 2021 con 230,9 millones. El dato convierte a la historia de cazadores de demonios inspirada en el universo del K-Pop en la película más vista de la historia de Netflix.

El éxito no se ha quedado solo en la plataforma de streaming. Durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto, la cinta tuvo un estreno limitado en cines en formato “sing-along”, que permitió a los fans corear sus canciones en pantalla grande. Según estimaciones, el evento recaudó entre 18 y 20 millones de dólares, superando incluso a estrenos tradicionales de ese mismo fin de semana.

Netflix, consciente del fenómeno, ya estaría preparando una expansión de la franquicia. Reportes indican que se encuentran en conversaciones para producir al menos dos secuelas animadas y hasta una adaptación teatral, lo que confirma que la compañía ve en K-Pop Demon Hunters su propio equivalente a clásicos como Frozen.