Esta película ya lo hizo antes que ’Sinners’, pero con un terror psicológico más intenso

En el cine de terror hace mucho que para que una producción logre trascender necesita ir más allá del susto fácil. La mejor opción suele ser adentrarse en el suspense psicológico más perturbador. Son esas historias que, más allá de la sangre o los monstruos, se centran en incomodarte. En los últimos años, Sinners ha sido muy mediática por conseguir precisamente esto, aunque hay una película que ya había explorado una idea similar antes, y con un resultado más inquietante.

Esta producción no abusa de elementos paranormales para transmitir terror, sino que mezcla rituales, aislamiento y una ambientación única que va escalando en el espectador hasta llegar a un clímax tan perturbador que deja una huella difícil de borrar.

Midsommar, horror que florece a plena luz del día

Midsommar rompe con las convenciones del terror clásico, empezando porque aquí no hay noches oscuras ni criaturas que se esconden en la sombra. Todo sucede bajo un sol radiante y en un entorno idílico, lo que convierte cada momento inquietante en una experiencia todavía más desconcertante.

La historia sigue a Dani y Christian, una pareja que viaja con amigos a un remoto festival de verano en Suecia, solo para descubrir que la comunidad anfitriona oculta costumbres y rituales que superan cualquier límite moral.

La película combina belleza visual con una creciente sensación de desasosiego. Los paisajes y el diseño de producción están llenos de color y detalle, pero ese mismo panorama tan hermoso sirve de contraste para la violencia y la manipulación que se desarrolla ante los ojos del espectador. Con un guion inteligente y un ritmo que es constante en su intención de atraparte, Midsommar no solo asusta, también incomoda, desconcierta y deja un poso de inquietud que perdura.

Midsommar está disponible Prime Video con la suscripción y es una propuesta imprescindible para quienes buscan un tipo de miedo, diferente al habitual, que se instale en la mente.