Esta pista señala que la saga FIFA podría volver a tener un videojuego antes de lo esperado

La historia de los videojuegos de fútbol cambió para siempre en e el año 2022, cuando FIFA y EA Sports anunciaron la ruptura de su histórica colaboración tras más de dos décadas trabajando juntos. Desde entonces, Electronic Arts ha seguido adelante con su saga bajo el nombre de EA Sports FC, mientras que el máximo organismo del fútbol mundial se quedó únicamente con los derechos de la marca.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, prometió en aquel momento que la franquicia seguiría viva y que los futuros títulos con el sello FIFAserían “los mejores”. Sin embargo, desde el lanzamiento de FIFA 23, lo cierto es que el mercado ha seguido adelante sin ningún tipo de anuncio o pista sobre el prometido “juego oficial” de FIFA. Al menos hasta ahora.

Un demo secreto de FIFA 26 en pleno año de Mundial

La situación ha dado un giro inesperado con la información que ha publicado el medio The Athletic. En esta han asegurado haber tenido acceso a una demo secreta de un videojuego con branding oficial de FIFA, bautizado como FIFA 26. El vídeo, subido de forma privada a la plataforma Vimeo, mostraba un menú con la opción “FIFA World Cup 26” y se presentaba como “el hogar exclusivo del Mundial”.

Parece que en el metraje, de poco más de un minuto, se veía un partido entre España y Argentina, con Lionel Messi marcando un gol, y con vallas publicitarias de patrocinadores habituales de FIFA. El vídeo fue compartido por Nathan Burba, cofundador de Refactor Games, un estudio con sede en Santa Mónica especializado en experiencias de realidad virtual y que en el pasado ha trabajado en títulos como The Walking Dead: Onslaught, CREED: Rise to Glory o Football Simulator, este último enfocado al fútbol americano.

La filtración generó revuelo entre los aficionados, aunque desde Refactor Games fueron tajantes: no existe ningún contrato con FIFA ni invitación oficial para desarrollar un videojuego de la organización. Por su parte, FIFA se negó a comentar “temas sensibles a nivel comercial”, aunque fuentes cercanas citadas por The Athletic aseguraron que la federación sigue trabajando en diversificar su presencia en el mundo gaming y los eSports.