Stephen King
Esta polémica novela de ciencia ficción de Stephen King necesita una nueva adaptación tras 24 años
El renovado interés por las adaptaciones de Stephen King vuelve a cobrar fuerza tras el éxito televisivo de 'El Instituto'
Después de ver el notable éxito de la nueva adaptación televisiva de Stephen King, es difícil no imaginar cómo el hipotético remake de una película basada en una novela controvertida del autor podría funcionar. La serie en cuestión no obtuvo una aclamación unánime de la crítica, pero logró atraer al suficiente público como para renovarla por una temporada más.
Lo cierto es que no existe término medio al respecto de las adaptaciones de Stephen King para televisión y cine. De hecho, siempre han sido un éxito o un fracaso. Si bien los libros del maestro del terror siempre parecen tener ritmos argumentales e ideas que encajan a la perfección en la narrativa de acción real, no todas las series y películas que revisitan sus historias provocan la misma sensación en los espectadores.
El potencial de una controvertida novela de Stephen King
Aunque esta serie de televisión de Stephen King aún no ha alcanzado el nivel de algunas de las mejores películas y series basadas en la obra del autor, sí que es cierto que ha demostrado tener un potencial inmenso en su primera temporada. Por sorprendente que parezca, también parece allanar el camino para otra adaptación de un libro de Stephen King.
La producción de MGM+ de El Instituto ha tenido el éxito suficiente como para recibir luz verde de cara a una renovación. Ese éxito demuestra que El cazador de sueños de Stephen King también podría funcionar de maravilla si recibiese un remake moderno. Un análisis más detallado sugiere que ambas historias comparten muchos paralelismos temáticos con El Instituto. Por ejemplo, ambas novelas de Stephen King presentan personajes con habilidades sobrenaturales.
Por otro lado, como destacaron un buen número de críticos, uno de los mayores problemas de El cazador de sueños fue que era demasiado larga para ser una película de monstruos. Con una duración de 2 horas y 14 minutos, la película apenas logró mantener la atención del espectador. El público también se quejó de una trama que se sentía inconexa en muchos sentidos, lo que dificultaba seguir el ritmo.
Dicho esto, Stephen King tuvo comentarios positivos al respecto de esta adaptación cinematográfica. Él mismo comentó que "es una de las mejores adaptaciones de su obra". Asimismo, en lo que respecta al libro original, Stephen King ha reconocido que no es un firme defensor. El cazador de sueños es una de esas historias que merece tener una nueva adaptación moderna, especialmente tras el éxito de una serie que ha sido una sorpresa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar