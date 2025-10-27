Esta es la práctica más molesta de Netflix y no debería de seguir existiendo en 2026

Netflix ha sido durante años la referencia indiscutible del streaming. Su éxito se ha cimentado en una mezcla de innovación, variedad y un catálogo que abarca desde producciones globales como Stranger Things o El juego del calamar, hasta series de nicho capaces de crear comunidades muy fieles. Sin embargo, no todo en su modelo de distribución ha envejecido igual de bien, y hay una práctica en particular que cada vez genera más frustración entre los suscriptores.

A medida que otras plataformas como Disney+ o Prime Video experimentan con distintos calendarios de lanzamiento, Netflix parece haberse quedado atrapada en una estrategia que nació como una medida temporal, pero que se ha convertido en una fuente constante de quejas. Si la compañía quiere mantener su liderazgo y la fidelidad de sus espectadores, 2026 debería marcar el final de esta costumbre.

Dividir las temporadas en varias partes ha sido una de las ideas más polémicas de Netflix

La práctica de dividir temporadas en dos o tres partes comenzó durante la pandemia, cuando los retrasos de producción obligaban a las plataformas a espaciar sus estrenos. En su momento tenía sentido: mantener contenido disponible mientras las grabaciones se reanudaban lentamente. Pero lo que empezó como una solución provisional se ha transformado en una estrategia habitual que ya no tiene justificación.

Hoy, prácticamente cada gran lanzamiento de Netflix llega fraccionado. Series como Cobra Kai o Bridgerton han sufrido las consecuencias de esta decisión: el interés inicial se diluye, la conversación en redes se apaga y el impacto cultural que antes acompañaba a cada estreno desaparece. Incluso títulos tan potentes como Miércoles o Stranger Thingsapenas logran mantener la atención del público entre cada parte.

Aunque desde la propia compañía aseguran que dividir temporadas depende de los creadores y no de una política general, los resultados hablan por sí solos. El público no siente la misma emoción cuando una historia llega fragmentada, y eso termina afectando a las audiencias.

Netflix sigue siendo una fuerza creativa inmensa, pero si quiere conservar esa posición privilegiada en el ecosistema del streaming, debe escuchar a su audiencia. En 2026, lo mejor que podría hacer no es lanzar más contenido, sino lanzarlo al completo.