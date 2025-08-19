Este actor rechazó el papel de Dominic Toretto en Fast & Furious y podría haber sido mejor que Vin Diesel

El cine está lleno de decisiones que, con el tiempo, resultan determinantes para el rumbo de las películas o, incluso, de toda una franquicia. En Hollywood, el proceso para elegir a un actor o a otro siempre es largo y complicado, y además puede suponer la diferencia entre un éxito multimillonario y un fracaso olvidado.

Si hay una franquicia que ejemplifica esto, esa es Fast & Furious, que con más de dos décadas de historia ha tenido un impacto cultural que va mucho más allá de la taquilla, redefiniendo el género de carreras callejeras y atracos imposibles. Sin embargo, antes de que la saga se consolidara como uno de los mayores fenómenos del cine moderno, hubo una elección de casting que pudo haberlo cambiado todo.

Timothy Olyphant podría haber dado vida a Dominic Toretto

Timothy Olyphant pudo haber interpretado a Dominic Toretto en Fast & Furious Difoosion

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, se reveló que Timothy Olyphant pudo haber sido el elegido para dar vida a Dominic Toretto antes del estreno de la primera película en 2001. Finalmente, el papel terminó en manos de Vin Diesel, quien innegablemente fue un acierto porque acabó marcando para siempre la identidad de la saga.

Olyphant, conocido por su versatilidad en el cine y la televisión, aseguró que no se arrepiente de haber rechazado el papel, a pesar de que Fast & Furious se convirtió en una de las franquicias más taquilleras de todos los tiempos, con más de 7.000 millones de dólares recaudados en taquilla.

A día de hoy es imposible separar a Vin Diesel de Dominic Toretto, pero no deja de ser interesante el imaginar cómo habría sido la saga con Olyphant al frente. Es cierto que su perfil podría haber aportado una mezcla distinta de dureza y sensibilidad al personaje, pero la realidad es que la presencia de Diesel en la franquicia parece un factor decisivo para que esta alcanzara la dimensión que conocemos hoy. Sin él, quién sabe si Fast & Furious nunca se hubiera convertido en el fenómeno cultural que es.