Este bombazo de catástrofes es espectacular: la joya que no recuerdas es ciencia ficción que sorprende

A finales de los 2000, comenzó a surgir un extraño movimiento en el que empezaron a extenderse numerosas teorías conspirativas que sugerían el fin del mundo. De hecho, estaban por todas partes. Tanto es así que Roland Emmerich no pudo resistirse a dar forma a una de las más descabelladas. Inspirándose en la antigua profecía maya que predijo que el mundo terminaría en 2012, la película recreó cómo podría haber sucedido de la forma más espectacular.

Estrenada en 2009, 2012 destaca por una asombrosa destrucción CGI. Sin embargo, no fue especialmente bien recibida por parte de la crítica. La realidad es que pasó sin pena ni gloria, pero sí que fue un auténtico éxito en taquilla, recaudando más de 790 millones de dólares. Eso la llevó a convertirse en la segunda película más taquillera de Roland Emmerich, solo por detrás de Independence Day.

La profecía maya llevada a la gran pantalla

En este sentido, 2012 se desarrolla como una película apocalíptica. Cuando los científicos descubren que una serie de enormes erupciones solares están calentando el núcleo de la Tierra y provocando desastres naturales a gran escala, los gobiernos mundiales comienzan a construir en secreto enormes arcas de alta tecnología diseñadas para preservar una fracción de la humanidad.

Mientras los continentes se desmoronan y estalla el caos, el novelista Jackson Curtis se encuentra con la verdad y no se detendrá ante nada para salvar a su familia y conseguir un lugar a bordo del último refugio de la humanidad. Lo más curioso es que el filme contó con varias estrellas muy conocidas. Algunos nombres de los actores que aparecen son Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Danny Glover, Thandiwe Newton o incluso Woody Harrelson.

Lo cierto es que el reparto de alto nivel de 2012 no logró compensar por completo las deficiencias que se percibieron de la película. Eso sí, las críticas fueron dispares. Algunos espectadores quedaron impresionados por el alcance visual, mientras que otros consideraron que el guion era demasiado flojo para estar a la altura de lo que prometía. En Rotten Tomatoes, la película tiene una puntuación del 40%. La mala noticia es que actualmente no está disponible en ninguna plataforma, pero tienes la opción de programar un aviso en JustWatch.