Este bombazo de ciencia ficción es mucho mejor de lo que recuerdas: un trepidante thriller que te impactará

Lo cierto es que el género de terror es de los que mejor funcionan en el entretenimiento. Al fin y al cabo, son este tipo de producciones las que causan mayor expectación y tienen mejores índices de audiencia. Por supuesto, también son las que suelen ser más vistas en las salas de los cines. Desde producciones de terror psicológico hasta gore y violencia explícita, el público tiene un amplio abanico de opciones entre las que poder elegir.

Además, los últimos años han sido especialmente excelentes en el género. Algunas películas como Sinners, Weapons o Hereditary demuestran que el terror también puede ser influyente en la industria. Más allá de su buen recorrido comercial en cines y su posterior llegada a las principales plataformas de streaming, conviene tener en cuenta una realidad: el encanto de los "clásicos" persiste.

El impacto comercial de una producción modesta

Dirigida por Dan Trachtenberg, 10 Cloverfield Lane sigue siendo una de esas películas que no pasó nada desapercibida. En su inicio como director de largometrajes, el responsable de la franquicia de Predator asumió el ambicioso reto de crear la secuela del clásico titulado Cloverfield, y ofreció a los espectadores una experiencia cinematográfica que juntó la ciencia ficción con tintes de terror.

Pese a lo atrevida que resultaba su propuesta, la película fue un rotundo éxito comercial. Recaudó 110 millones de dólares en todo el mundo con un modesto presupuesto de 15 millones e impulsó aún más la franquicia hasta lo más alto. También tiene el respaldo de la crítica, ya que cuenta con un 91% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. A diferencia de lo que suele ocurrir, este filme terminó polarizando al público con opiniones de todo tipo.

Con un guion escrito por Josh Campbell, Matt Stuecken y Damien Chazelle, este clásico de ciencia ficción se centra en el personaje de Michelle, quien despierta en un búnker subterráneo con dos hombres tras sobrevivir a un accidente automovilístico. Su captor es Howard, quien le explica que un ataque químico ha vuelto el aire exterior irrespirable y que su única esperanza de sobrevivir es permanecer en el búnker.

La actitud controladora de Howard provoca que Michelle desee escapar. Tras tomar las riendas de la situación, finalmente descubre la verdad sobre el mundo exterior. Además de una historia interesante, la película aborda diversos temas en los que se cuestiona continuadamente la percepción de la realidad, y fusiona a la perfección la ciencia ficción y el terror con lo que se entiende como un thriller de supervivencia. 10 Cloverfield Lane está disponible de alquiler en Apple TV+.