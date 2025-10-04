Este bombazo de ciencia ficción en streaming no envejece: un clásico con comedia que es una joya

En caso de que nunca hayas visto Men in Black, tendrías que prepararte: lo que parecía un blockbuster de los 90 terminó convirtiéndose en un fenómeno que redefinió el género de ciencia ficción. La película no solo presentó a una organización secreta que vigila a los extraterrestres camuflados entre nosotros, sino que supuso un punto de inflexión por esa manera de mezclar ciencia ficción con comedia sin que se sintiera forzado.

Will Smith es uno de los protagonistas como el novato James Edwards, irreverente, divertido y con un carisma que lo convirtió en un personaje icónico. A su lado, Tommy Lee Jones interpreta a Kay, el veterano que lo acompaña como su principal contraparte. Además, la combinación de estos géneros es lo que aporta ese equilibrio perfecto: la tensión de lo imposible con un humor que deja situaciones bastante absurdas.

El fenómeno que cambió la ciencia ficción

Esta es la clásica pareja que funciona porque, más allá de la risa, existe una química real y los personajes no se sienten planos. Lo que hace que Men in Black siga siendo relevante tantos años después no es solo por su humor, sino por el universo que fue capaz de construir. Una propuesta en la que las herramientas que parecen salidas de una feria futurista, extraterrestres de todo tipo y una organización secreta que mantiene el orden en el mundo mientras ocurren eventos que desafían cualquier lógica.

De un modo extraño, todo está pensado para que uno crea, por un momento, que lo extraordinario podría estar ocurriendo justo a la vuelta de la esquina. Aunque las entregas posteriores fueron peores, la cinta original se convirtió en un icono por esa manera de desarrollar algo diferente en la ciencia ficción. No solo te muestra un mundo (im)posible, sino que te hace reír en cada escena.

Si no sabes qué ver en los inmensos catálogos de streaming, Movistar Plus+ tiene esta joya atemporal que combina diversión, acción y una pizca de nostalgia. Así que sí, Men in Black sigue siendo una opción perfecta. Es un clásico que no envejece, capaz de recordarnos que lo más extraordinario sucede cuando menos lo esperamos. Lo mejor de todo es que lo hace con un estilo muy particular.