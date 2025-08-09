Este clásico moderno de ciencia ficción de culto no existiría sin este thriller estrenado hace 50 años

Dirigida por Danny Boyle, Sunshine se ha consolidado como una de sus mejores películas. Lo cierto es que ha acabado teniendo un estatus de culto, pese a que en su momento tuvo una recepción más tibia. Protagonizada por un elenco estelar que incluye a Cillian Murphy, Michelle Yeoh o Rose Byrne, la película sigue a un grupo de científicos en una misión para liberar una carga nuclear en el Sol, que se está extinguiendo. Como podrás intuir, esto pone toda la vida de la Tierra en peligro.

Con un entorno claustrofóbico que resulta mentalmente agotador, Sunshine es la fórmula perfecta para una película de ciencia ficción que se adentra en el terror existencial que supone el espacio exterior. Aunque Sunshine se caracteriza por ser una historia de ciencia ficción, la estructura y la dinámica de los personajes se acerca también a un thriller de suspense.

Una misión suicida para salvar a la humanidad

Lo que quizás no sabías es que El salario del miedo, una película de 1953 que proviene del director francés Henri-Georges Clouzot fue crucial en su desarrollo. Este filme fue aclamado por la crítica tras su estreno y ha influido en muchas obras posteriores, incluida la ya mencionada Sunshine. En ese camino para prepararse para Sunshine, Danny Boyle hizo que el elenco viera esta película.

El suspense de esta película de 1953 era algo que Danny Boyle esperaba trasladar a su historia más futurista, ya que ambas propuestas desarrollan tramas que resultan intrigantes sobre misiones difíciles con riesgos mortales. Aun así, la premisa de Sunshine no es simplemente una reproducción de El salario del miedo en la ciencia ficción.

Los escenarios no son idénticos, ya que no se pone mucho énfasis en la idea de que la tripulación del Ícaro corre el riesgo de volar la nave. Existen un millón de otras variables que pueden salir mal, así que es esa sensación amenazante es algo que está presente en ambas películas. La película de Danny Boyle lleva esta idea un paso más allá, con tensión añadida por el hecho de que algunos miembros del equipo son reacios a confiar en la misión cuando todo se empieza a torcer.

En Sunshine, Danny Boyle logra con éxito evocar la tensión aterradora que se produce en El salario del miedo. Recoge su emocionante premisa, pero Sunshine también es original en muchos sentidos. Esto la convierte en una de las mejores películas de ciencia ficción que puedes ver en streaming. Está disponible en Disney+.