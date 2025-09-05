Este es el combate más crudo y violento de 'Dragon Ball Z': una locura que no se ha vuelto a repetir

La creación de Akira Toriyama se ha convertido en una de las más queridas del mundo y no es para menos, 'Dragon Ball' ha mostrado infinidad de aventuras y personajes a lo largo de todos sus episodios y desde el primer momento ha conseguido cautivar a millones de corazones. Algo que destaca de la serie, también son los increíbles combates que existieron desde el primer momento y sí, uno de ellos dejó a todos sin aliento debido a su crudeza.

Más concretamente, esta lucha tuvo lugar en el Torneo de Artes Marciales y enfrentó a Spopovich contra Videl. En ese momento, la hija de Satán no tenía nada que hacer y fue cruelmente golpeada y vapuleada hasta el punto de casi morir. Debido a esto, la rabia se apodera de Gohan y ofrece uno de sus mejores momentos transformándose en Super Saiyan. Si tú también quieres revivir esa escena que dejó a todos temblando, puedes verla a continuación.

Por aquel entonces, 'Dragon Ball Z' tenía momentos realmente duros, algo que ahora no sucede, ya que las cosas se han calmado un poco y hay más censura de la que mucha gente querría. Es por eso que muchos espectadores de la serie siguen pensando que los episodios de antes son mucho mejores que los actuales, porque los combates tenían mucho más realismo y consecuencias que se notaban a simple vista.

El villano más icónico de 'Dragon Ball' terminó por ser uno de los grandes héroes

Pese a lo que muchos puedan pensar, ni Freezer, ni Célula, ni Buu fueron los villanos principales de la serie, por el contrario, Vegeta sí que ha sido el verdadero villano que marcó 'Dragon Ball'. Este se ha convertido en el personaje perfecto para muchos, sobre todo gracias a su redención y de pasar a querer destruirlo todo, a ser uno de los primeros en defender la Tierra y a sus habitantes.

No es nada nuevo, con el paso del tiempo el Príncipe de los Saiyans se ha convertido en una persona excepcional, capaz de absolutamente todo con tal de proteger a su familia y por supuesto, también a Goku, todo ello aunque sigan manteniendo una dura rivalidad que no desaparecerá. Veremos qué le depara el futuro a la serie, pero por ahora se encuentra en un parón indefinido del que no habrá noticias hasta, mínimo, el próximo año 2026.