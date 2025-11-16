Este éxito de ciencia ficción en streaming prometía un actor famoso en la secuela que nunca se hizo realidad

Lo cierto es que algunas de las películas de ciencia ficción más interesantes del siglo XXI merecían una secuela y no la recibieron. Es algo que llama especialmente la atención, ya que muchas de estas producciones se quedaron con un final inconcluso que se prestaba a tener una continuación. Dicho esto, en ciertas ocasiones, sí que ha llegado una secuela, pero muchos años después de la original. Este fue el extraño caso de la franquicia de Tron.

En cada uno de esos casos, la exigencia de una secuela ha estado impulsada principalmente por la narrativa. Puede que la primera película diera alguna pista de que la aventura continuaría o el universo ficticio es tan grande que nuevas entregas parecen el siguiente paso obvio. Sin embargo, en un caso excepcional, una película de ciencia ficción contrató a un actor importante para un cameo en una secuela que nunca llegó.

Una joya de ciencia ficción que merecía una secuela

Dirigida por Robert Rodriguez y coescrita y producida por James Cameron, Alita: Battle Angel es una de las películas más infravaloradas en el género. El filme en cuestión introdujo una amenaza que movía los hilos desde las sombras: Nova. Debido a que Nova tiene la capacidad de entrar en los cuerpos de otros y hablar a través de ellos, el personaje se dividió entre Mahershala Ali y Jackie Earle Haley.

En un par de escenas muy breves apareció el verdadero Nova: una vez en un flashback y en otra ocasión al final como un último giro inesperado. Cuando se reveló su verdadera identidad, el público finalmente pudo ver que el villano era interpretado nada menos que por Edward Norton, que estaba sin acreditar. Parece que era evidente que se estaba preparando el terreno para que tuviese un papel más importante en la secuela que nunca llegó.

La primera señal clara de que Alita: Battle Angel 2 podría ponerse en marcha llegó a finales de 2022, cuando Robert Rodriguez y James Cameron juraron estar involucrados en otra película de Alita. En verano de 2023, James Cameron hablaba abiertamente de trabajar en la siguiente película de Alita: Battle Angel junto con su franquicia de Avatar, pero el tema se terminó enfriando poco tiempo después. En 2025, el mensaje sigue siendo un deseo de "queremos hacer otra" en lugar de cualquier tipo de anuncio formal.

A pesar de tener solo un 61% de calificación de crítica en Rotten Tomatoes, la puntuación del público alcanza el 91%. Esto demuestra que no solo es querida entre los seguidores, sino también cuánto está mejorando su reputación con el paso de los años. Además, la recaudación en taquilla de 400 millones de dólares fue sólida, por lo que no es que el mundo le esté pidiendo a Disney que invierta en un fracaso probado. Si vuelve o no seguirá siendo un misterio, pero el potencial de la franquicia es evidente. La entrega original se encuentra disponible en Disney+.