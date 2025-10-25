Este impecable spin-off de ciencia ficción superó la serie original: no te la puedes perder

Es evidente que la franquicia de Stargate no es tan popular como Star Wars o Star Trek, pero sí que se ha ganado un merecido lugar en la ciencia ficción. Tras el fracaso que supusieron los planes de una trilogía cinematográfica, Stargate acabaría encontrando fuerza en Stargate SG-1, una serie que pronto daría paso a Stargate Atlantis. Esta última se convirtió en una producción que se alejó radicalmente de lo que el público esperaba.

Si bien la ciudad perdida de Atlantis era un elemento central de la trama, no estaba enterrada en las profundidades del mar, sino que resultó ser una nave espacial ubicada en otra galaxia. Esto permitió que Stargate Atlantis se basase en el lore previamente establecido en SG-1, a la vez que le permitió sostenerse por sí misma y convertirse en una serie que funcionaba narrativamente de manera independiente.

Cómo la franquicia se reinventó tras el éxito de 'SG-1'

Ese enfoque tan único de Stargate Atlantis se debe a los creadores de la serie, Brad Wright y Robert C. Cooper. Fueron ellos los que estuvieron encantados de seguir impulsando la franquicia de Stargate hacia una nueva dirección. Inicialmente se planeó que Stargate SG-1 terminara con la quinta temporada, pero el aumento de la audiencia fue lo que llevó a seguir con un plan para explorar la ciudad de Atlantis.

Sin duda alguna, uno de los mayores logros de Stargate Atlantis fue el de impulsar a Jason Momoa. El actor apareció por primera vez como Ronon Dex en la segunda temporada y rápidamente se convirtió en uno de sus personajes más destacados. Por ese motivo, fue clave para definir la carrera de Jason Momoa. Lo más irónico es que el actor acabó vinculado nuevamente a Atlantis cuando asumió el manto de Aquaman en el DCEU.

Aunque Stargate Atlantis solo duró cinco temporadas, se planeó una película directa a DVD para concluir su historia. Según el guionista Joseph Mallozzi, Stargate: Extinction habría introducido importantes cambios en la vida de sus personajes. A pesar de todo, la mayoría de los planes vinculados a Stargate se cancelaron en 2011. De todo esto queda clara una cosa: Stargate Atlantis es un excelente ejemplo de cómo se puede construir una franquicia consolidada sin hacer demasiado ruido. La realidad es que fue una producción que marcó la ciencia ficción, pero que inexplicablemente no es tan conocida.