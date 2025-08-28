Este personaje de 'Dragon Ball Z' logró lo imposible para Goku: eliminó a Freezer y Célula con un solo golpe

La historia de Son Goku y compañía es una de las más queridas en todo el mundo, sobre todo si hablamos de 'Dragon Ball Z', la serie que ya forma parte de la infancia y de la etapa adulta de millones de personas. A lo largo de la aventura, el protagonista ha tenido que enfrentarse a grandes enemigos, entre los cuales están Freezer y Célula, dos de los más temibles junto con Majin Buu. Rivales a los que le costó bastante vencer.

Sin embargo, tras la saga de Célula, 'Dragon Ball Z' mostró el Torneo del Otro Mundo, en donde un guerrero realmente poderoso logró lo que Goku no pudo, derrotar a estos dos villanos de un solo golpe. Si no lo has adivinado todavía, ya te confirmamos que estamos hablando de Paikuhan, el guerrero de la galaxia del oeste. En la nueva aparición de Freezer y Célula, este personaje, el cual no tardó en convertirse en uno de los favoritos de los usuarios, logró deshacerse de ellos sin ningún esfuerzo.

Como has podido ver en el vídeo, Paikuhan era un ser realmente poderoso, el cual le puso las cosas complicadas a Goku en el Torneo y que destrozó a dos de los villanos más icónicos de la saga sin despeinarse. Desde luego, una presentación más que épica para un personaje que logró calar entre el público de una forma increíble.

King Cold también dejó mucho que desear

Como has podido ver en el vídeo, también estaba presente King Cold, el padre de Freezer, este villano de 'Dragon Ball' prometía mucho y terminó siendo una gran decepción, no solo en esta parte, donde Paikuhan también termina con él, sino que también fue completamente eliminado por Trunks sin que el hijo de Vegeta tuviese ningún problema.

Desde luego, los espectadores esperaban algo más por parte de este personaje, sin embargo, en sus pocas apariciones terminó por morir a manos de los héroes sin dar un atisbo de pelea. 'Dragon Ball' cuenta con una historia realmente rica, llena de localizaciones y personajes icónicos que se han convertido en inolvidables, sin embargo, en algunas ocasiones podría haber ofrecido algo más. Pese a todo eso, la obra de Toriyama no deja de ser considerada como la mejor de todos los tiempos.