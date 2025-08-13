Este es el Pokémon menos popular de todos los tiempos y la elección parece bastante obvia

Pokémon es una de las franquicias más exitosas en todo el mundo, por lo que cualquier novedad en relación a la licencia suele ser bien recibida por los jugadores. El próximo gran lanzamiento será Leyendas Pokémon Z-A, que aterrizará el próximo 16 de octubre en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Mientras se espera a ese momento, los usuarios intentan divertirse con otros asuntos, como una encuesta que ha elegido al Pokémon menos popular de todos los tiempos.

Jynx, elegido como el Pokémon menos popular de todos los tiempos

Una encuesta masiva llevada a cabo por el usuario “EcceziunALE” en Reddit ha puesto de manifiesto. Este sondeo no solo identificó los Pokémon peor valorados por generación, sino también al que ocupa el deshonroso primer puesto general. Entre los más mencionados por generación se encuentran, uno de los Pokémon iniciales más recientes.

El ganador absoluto —el más rechazado por la comunidad— fue Jynx, principalmente por las polémicas asociadas a su diseño original, ampliamente criticado por considerarse racista. Aunque su aspecto ha sido suavizado en versiones más recientes, el diseño original sigue siendo motivo de rechazo y explica por qué rara vez se incluye en equipos de juego. Este resultado encaja con debates previos en la comunidad, como otra encuesta anterior que también señalaba a Jynx como el “Pokémon más odiado de todos los tiempos”. La persistencia de Jynx como blanco de críticas subraya cómo ciertos diseños pueden generar controversia más allá de sus mecánicas o estadísticas.

De este modo, la comunidad de seguidores ha designado a Jynx como el Pokémon menos querido de todos, en gran parte por su diseño original ofensivo. Además, otros candidatos por generación, como Lickylicky o Sobble, también figuran entre los menos populares, aunque no alcanzaron el consenso negativo que recibió Jynx. Habrá que ver si con la llegada de nuevos juegos en el futuro, algunas de las criaturas consigue destronar a Jynx de este puesto de dudoso honor.