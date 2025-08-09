Este thriller de ciencia ficción es considerado una de las peores películas del siglo: un 0% en Rotten Tomatoes

La Guerra de los Mundos es una producción que ha conseguido desconcertar a una inmensa mayoría del público en redes sociales. Lo más sorprendente es que algunos la consideran una de las peores películas de todos los tiempos. Dirigida por Rich Lee, esta película de ciencia ficción está basada en la novela homónima de H.G. Wells que se publicó en 1898.

Lo cierto es que ya fue adaptada de una forma moderna por Steven Spielberg, con Tom Cruise ocupando el rol de protagonista. Esta nueva versión del clásico está protagonizada por Ice Cube como William Radford. Entre otros actores secundarios se encuentran Eva Longoria, Clark Gregg y Andrea Savage. Lo más sorprendente de esta propuesta es que la acción transcurre exclusivamente en pantallas a través de un software de videoconferencia.

Ice Cube lidera una adaptación que no convence

Tras su estreno en Prime Video, muchos suscriptores ya han tenido la oportunidad de verla. Las reacciones que se han publicado en X sobre sus impresiones no han podido ser peores. La opinión ha sido abrumadoramente negativa, con críticas dirigidas a la presentación, las actuaciones y el conjunto en general. Esta respuesta de los espectadores se acompaña de un desprecio generalizado por parte de la crítica. En Rotten Tomatoes, la película tiene una puntuación del 0%. En cambio, la de la audiencia solo alcanza el 19%.

El consenso de la crítica y el público sobre La Guerra de los Mundos sugiere que la película no se salva en ningún aspecto. Un aspecto negativo que se reseña es que la actuación principal de Ice Cube carece de profundidad. El guion también contribuye a que la película se sienta completamente vacía. En lo que respecta a las adaptaciones de la novela de H. G. Wells, la versión de Rich Lee resulta ser la más decepcionante.

La versión que dirigió Steven Spielberg obtuvo una puntuación del 76% en Rotten Tomatoes, lo que sugiere que los espectadores la encontraron mucho más disfrutable. No obstante, incluso esa película no suele considerarse una de las mejores películas del director. Puede que te despierte algo de curiosidad el saber qué han hecho, pero lo más probable es que no te guste en absoluto.