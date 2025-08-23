Este thriller psicológico es una joya oculta: tiene un 95% en Rotten Tomatoes y está disponible en streaming

En un escenario cada vez más saturado de series, es normal y comprensible que muchos espectadores busquen garantías de que la producción que van a ver realmente merece la pena. En ese sentido, las valoraciones de la crítica y del público se han convertido en un factor clave, y pocos sellos generan tanta confianza como un sobresaliente en Rotten Tomatoes. Si además hablamos de un thriller psicológico con un planteamiento diferente y arriesgado, la combinación es infalible.

Este es el caso de una producción que ha alcanzado un 95% en la popular web de críticas, consolidándose como una de las propuestas más impactantes de los últimos años en su género. Una serie que no solo atrapa por su atmósfera enrarecida y su guion lleno de giros, sino también por la forma en la que reflexiona sobre los límites de la identidad y el trabajo en la sociedad contemporánea.

Severance, la distopía que hará que estés más contento que nunca con tu trabajo

La trama de Severance (o Separación) se centra en un grupo de empleados de una misteriosa compañía que han aceptado someterse a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos laborales de los personales. De esta forma, mientras están en la oficina no recuerdan nada de su vida privada, y cuando salen del trabajo no saben absolutamente nada de lo que han hecho dentro.

Lo que en principio parece una solución perfecta para mantener el equilibrio entre la vida profesional y personal, pronto revela un lado oscuro lleno de secretos, manipulación y control.

Este planteamiento convierte cada episodio en una experiencia tremendamente claustrofóbica y asfixiante, donde la rutina laboral está rodeada de tensión psicológica. Su estética minimalista y fría refuerza esa sensación extraña, mientras que sus personajes se enfrentan constantemente a dilemas existenciales sobre la libertad, la memoria y la identidad.

Disponible en Apple TV+, Severance cuenta ya con dos temporadas y se ha convertido en una joya oculta dentro del panorama actual de series. Es un thriller psicológico que combina intriga, crítica social y ciencia ficción en dosis perfectas, ideal para los que buscan una experiencia distinta, perturbadora y con poso.