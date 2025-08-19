Una estrella de 'The Last of Us' asegura que podría interpretar a Spider-Man en el cine

A pesar de las críticas que recibe y de la bajada de su rendimiento en taquilla, el Universo Cinematográfico de Marvel continúa siendo un imán para los actores más populares. Grandes nombres siguen uniéndose a sus proyectos, encarnando tanto a nuevos superhéroes, como formando parte de reinicios de personajes clásicos.

Esta lista de actores que han reconocido abiertamente un posible interés en formar parte de un proyecto dentro de este universo está un miembro del elenco de The Last of Us. En una entrevista con Variety, habló de los pasos que ha seguido su compañero Pedro Pascal, quien ha dado vida a Reed Richards en la última película de Los Cuatro Fantásticos, compartiendo también su entusiasmo por el género de superhéroes y dejando entrever su deseo de interpretar a Spider-Man si fuese posible.

Bella Ramsey afirma que podría ser Spider-Man

Bella Ramsey muestra interés por interpretar a Spider-Man HBO Max

La actriz inglesa Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en The Last of Us y también conocida por ser Lyanna Mormont en Game of Thrones, habló sobre la posibilidad de interpretar a algún superhéroe si alguna vez se uniera al MCU.

En la entrevista reconoció que Spider-Man sería el personaje al que podría encarnar. Aun así, no dudó en alabar la actuación de Tom Holland y señaló que, de ingresar al universo Marvel, probablemente sería más adecuado crear un superhéroe completamente nuevo para ella.

A pesar de tener tan solo 21 años, Ramsey ya ha trabajado en series animadas como Hilda y en proyectos dramáticos como Time y Catherine Called Birdy, por lo que cuenta con la suficiente experiencia como para asumir un personaje complejo. Esto la convierte en una candidata ideal para futuras producciones, ya sea en películas animadas del Spider-Verse o en nuevos superhéroes dentro del MCU.

Su comentario ha abierto la puerta a la posibilidad de que Marvel sea quien dé el paso y piense en ella para algún personaje, aunque este no interfiera con la continuidad del Spider-Man interpretado por Tom Holland.