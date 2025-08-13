Ewan McGregor confiesa las sorprendentes dificultades técnicas de un duelo popular de 'Star Wars'

Ewan McGregor reveló las dificultades técnicas que se produjeron tras la filmación del icónico duelo entre Obi-Wan Kenobi, Darth Maul y Qui-Gon Jinn en Star Wars: La Amenaza Fantasma. Es bien sabido que esta película, que se estrenó en 1999, marcó la primera entrega de la trilogía de precuelas de la franquicia que comenzó George Lucas. Una parte que es importante porque relata el origen de Darth Vader.

En La Amenaza Fantasma, Qui-Gon y Obi-Wan rescatan a Padmé Amidala y escapan a Tatooine, donde encuentran a Anakin Skywalker. Juntos vuelven a Naboo para luchar contra la Federación de Comercio y enfrentarse a Darth Maul en un duelo de sables de luz que se volvió bastante icónico. Al final, Qui-Gon resulta herido de muerte y Obi-Wan derrota a Darth Maul.

Un icónico duelo de sables de luz

En una entrevista con Collider, Ewan McGregor describió la singular forma en que se rodó esta secuencia. Desde el momento en que Qui-Gon salió de escena, todo el proceso se aceleró. De hecho, iban tan rápido que George Lucas tuvo que acelerar la cámara para que la reproducción final resultara más lenta. Esto se debe a que el director pensó que acabaría siendo un resultado más creíble. Así lo explicaba:

"Cuando Ray y yo hicimos esa pelea... George se excedió. Antes se podía ajustar la velocidad a la que la película pasaba por la cámara. Recuerdo oírle decir que aumentasen la velocidad de la cámara. Así que lo exageró para que fuera un poco más lenta porque íbamos muy rápido en la pelea. Le preocupaba que la gente no lo creyera".

El duelo que se vio en la película ya de por sí resultó especialmente intenso. Sin embargo, los comentarios de Ewan McGregor revelan que la pelea real que se hizo para la escena fue aún más rápida originalmente. Fue precisamente eso lo que hizo que el cineasta se preocupara por su credibilidad de cara al público. Por otro lado, el propio Ewan McGregor aclaró lo duros que fueron los combates con sables de luz detrás de escena.

En este sentido, Ewan McGregor recibió un extenso entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y con espada para prepararse para el papel de Obi-Wan Kenobi en la trilogía de precuelas de Star Wars. Resulta algo difícil de creer que la intensidad de la grabación de esta escena o que el duelo en Star Wars: La Amenaza Fantasma sea, en realidad, la versión a cámara lenta.