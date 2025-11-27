El final oculto de 'Battlestar Galactica' es tan bueno que eclipsa por completo el desenlace de la versión televisiva

Como una de las producciones modernas de ciencia ficción más importantes, Battlestar Galactica se ha ganado una de las comunidades de seguidores más fieles. Sin embargo, algunos espectadores no pueden evitar sentir cierta decepción con respecto al controvertido final de la serie. Dicho esto, el final menos conocido de la versión alternativa de Battlestar Galactica puede hacer que muchos realmente deseen que la serie tenga la misma conclusión.

Lo cierto es que la monumental propuesta de ciencia ficción se construyó principalmente sobre la incertidumbre del futuro de la humanidad, su supervivencia ante la aniquilación y las luchas que esto generó entre los diferentes personajes. Teniendo esto en cuenta, el final apostó por ciertas decisiones inesperadas que quedaron realmente lejos de lo que se podría entender como una resolución perfecta. Pero no fue sin razón.

La conclusión que ideó Marvel Comics

El showrunner Ronald D. Moore explicó que él también se arrepiente de ciertos aspectos relacionados con el final de Battlestar Galactica. Si bien dejar la serie abierta a posibles secuelas resultaba una idea atractiva, el equipo buscaba concluir la historia de la forma más definitiva posible. Esto no solo pronunció aún más el resentimiento de la parte del público más insatisfecha, sino que contradecía por completo el final desarrollado en la serie de cómics, que destacaba por ser más optimista.

La serie de cómics con más de una veintena de números de Battlestar Galactica que publicó Marvel Comics es notable por varias razones, pero el hecho de que se crease una premisa tan clara en mente la distingue del resto de versiones. Con Walt Simonson comenzando con las tareas artísticas y luego pasando a los guiones, antes de finalmente escribir y dibujar las viñetas finales, el final quedó en las mejores manos posibles.

Por suerte, el mensaje de la conclusión fue fácil de transmitir. La investigación compartida entre los Señores de Kobol y la Tierra finalmente proporciona una pista hacia el último rumbo que tendría la historia. En este sentido, los humanos supervivientes se alegran al saber que la flota hará su llegada a la Tierra, reuniendo al fin las ramas divididas de la humanidad. En la última página del cómic, la flota hace precisamente eso.

Battlestar Galactica comienza con la crónica de la última flota humana que huye de los Cylons, buscando un camino hacia la Tierra. Eso sí, lo que la flota encuentra a su llegada no se revela. Su viaje culmina con una nota esperanzadora, victoriosa y aún emocionante. En comparación, la serie que comenzó en 2004 reserva casi toda su resolución y conclusión para después de este viaje, una decisión que resulta francamente extraña. Es imposible saber cómo habría reaccionado el público a un desenlace más esperanzador, pero es difícil ignorar que un final más abierto podría haber sido una mejor opción.