Frank Cuesta vuelve a explotar contra Chi tras cruel comentario sobre la muerte del padre de Paloma, su pareja

A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que Frank Cuesta estuvo en el centro de la polémica y de que ahora las aguas están más calmadas, el dueño del Santuario Libertad sigue en una especie de guerra con Chi, la persona que comenzó este episodio al verter acusaciones contra él.

Aunque este hombre un día fue su ayudante y compañero, está claro que la relación está totalmente rota y con cada enfrentamiento sus palabras llegan más lejos. Solo hay que ver el último cruce de declaraciones entre ambos y las consecuencias de este.

Hace mucho Frank advirtió que no quería que el acoso llegase a sus hijos o a su pareja Paloma, pero Chi ha cruzado esa línea con unas palabras sobre el fallecimiento del padre de ella que ha colmado la paciencia del animalista.

Frank estalla después de que Chi mencione la muerte por cáncer de pulmón del padre de Paloma

En la propia cuenta de Frank se puede ver la publicación que escribió después de encontrarse con un mensaje en el chat que afirmaba que iba a fallecer como el padre de Paloma, que murió por cáncer de pulmón. El creador de contenido asegura que ese comentario se envió desde una cuenta de Chi y lo tomó como una línea cruzada.

Solo en este post ya utilizó todo tipo de adjetivos peyorativos para referirse a la persona de su excompañero, pero el enfado en el propio directo fue un paso más allá.

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido parte de la reacción del streamer, que aseguró que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ahora “va a ir todo para fuera”. De hecho, en un momento dado, Frank insinuó que Chi se sobrepasaba con Paloma a nivel físico y que si toma ahora también ese camino con acoso en redes hará todo lo posible porque no pueda entrar en Europa.