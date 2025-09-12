La franquicia de 'Star Wars' tomó un rumbo complejo para definir su nueva serie derivada

Como bien sabrás, la franquicia de Star Wars ha dado forma a numerosas películas y series a lo largo de los años. De hecho, existe un nuevo spin-off de Star Wars que se encuentra en desarrollo. Lo más curioso es que el productor ejecutivo reveló por qué esta producción en particular llegará finalmente a Disney+ después de haber tomado una serie de decisiones realmente complejas.

Sin duda alguna, el lanzamiento de Disney+ fue un momento de vital importancia. Al fin y al cabo, fue el movimiento estratégico que dio a los productores y escritores la libertad de crear muchas más historias que los espectadores no podrían haber visto de otra manera. Por esa razón, el servicio de streaming estrenó numerosas series que expandían considerablemente el universo de Star Wars.

La expansión de 'Star Wars' en Disney+

The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka o Skeleton Crew son solo algunos ejemplos de ellas. Y es que la franquicia también ha estrenado varias series de animación de todo tipo, así como una continuación de The Clone Wars para concluir la mayor parte de las tramas sin resolver de la serie. Pues bien, ahora llega otra serie de Star Wars a Disney+ que se concibe como una especie de "secuela" de Star Wars: Visions.

El productor ejecutivo James Waugh dio a conocer por qué fue tan difícil elegir el próximo spin-off de Star Wars y por qué el equipo creativo finalmente se decantó por The Ninth Jedi. La realidad es que Kenji Kamiyama, quien escribió y dirigió el quinto episodio de Visions, tenía una visión muy particular para continuar el relato que contó en ese episodio.

La idea de seguir adelante con un spin-off de este tipo fue una decisión difícil, ya que el productor bromeó al compararla con la idea de elegir a un hijo favorito. Finalmente, sintió que The Ninth Jedi era la elección correcta. Esto se debe a que tenía una estructura que se prestaba a una narración mucho más convincente. Lo más sorprendente es la intención de Star Wars: Visions en la franquicia, ya que se concibe como una serie de televisión única por cómo cada episodio es independiente del resto de la temporada.

Además de no ser canon, también resulta que es una serie de anime. Esto supone un nuevo territorio inexplorado para la franquicia. En caso de que tenga éxito, se espera que los espectadores de Star Wars puedan ver varias temporadas de este spin-off. La tercera temporada de Star Wars: Visions se estrena el próximo 29 de octubre.