Fue uno de los juegos que inspiró a miles de jóvenes a tocar instrumentos, pero ahora Rock Band 4 tiene que despedirse para siempre

La versión digital de Rock Band 4 será retirada de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox el 5 de octubre de 2025 debido al vencimiento de las licencias musicales del repertorio principal del juego. Esta medida afecta tanto al juego base como, progresivamente, a su contenido descargable (DLC), aunque los usuarios que ya lo posean no perderán acceso a los contenidos ya adquiridos.

Según Harmonix, desarrolladores de la propuesta, la licencia original que cubre la banda sonora central de Rock Band 4 tenía una vigencia de diez años, coincidiendo con el décimo aniversario del lanzamiento del título (6 de octubre de 2015). Al expirar ese acuerdo, la empresa se ve obligada a deslistar el juego en las tiendas digitales. En cuanto al contenido descargable (canciones adicionales), su disponibilidad se limitará de forma gradual: los temas irán siendo retirados conforme cumplan su propio pliego de licencias de diez años. Hasta la fecha del anuncio, Rock Band 4 cuenta con un catálogo de 748 canciones DLC que eventualmente quedarán sujetas al mismo destino.

Los jugadores que posean el juego podrán conservarlo y seguir disfrutándolo

Harmonix asegura que los jugadores que ya han adquirido Rock Band 4 o su DLC mantendrán acceso completo, por lo que podrán descargar y ejecutar el título en dispositivos compatibles sin que el retiro digital les afecte. En el caso del contenido DLC, las canciones seguirán disponibles para quienes las compraron, aunque no se podrán adquirir nuevas versiones digitalmente después de su desaparición de las tiendas digitales.

Dado el anuncio, los jugadores interesados en adquirir Rock Band 4 digitalmente o completar su biblioteca de DLC tienen un plazo límite hasta el 5 de octubre. Después de esa fecha, se considera que el juego dejará de estar a la venta, aunque seguirá siendo jugable para quienes ya lo posean. Este desenlace ilustra cómo los acuerdos de licencias musicales pueden condicionar la disponibilidad de videojuegos con contenido musical, incluso años después de su lanzamiento.