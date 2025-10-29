El futuro de 'Doctor Who' se vuelve más incierto que nunca

En estos últimos años, el futuro de Doctor Who ha atravesado grandes océanos de dudas. De hecho, la icónica serie vuelve a estar sumida en la más absoluta incertidumbre. Durante la etapa de Ncuti Gatwa como el último Doctor, el público creía estar presenciando el comienzo de una nueva etapa para el icónico personaje de ciencia ficción en una etapa que estaba marcada por la colaboración de la BBC con Disney+.

Sin embargo, la situación ya no parece ser la misma. La BBC confirmó que su colaboración creativa con Disney+ había finalizado oficialmente. Como es evidente, este anuncio pilló por sorpresa a los espectadores que ya habían acogido con entusiasmo la idea de que Doctor Who se convirtiera en un fenómeno del reinado del streaming con un gran presupuesto.

El fin de la colaboración entre BBC y Disney+

Sin embargo, aunque el futuro de la serie es ahora más incierto que nunca, todavía hay un rayo de esperanza. Esto se debe a algunos proyectos confirmados y fuerzas creativas que regresan, lo que garantizaría que Doctor Who está lejos de haber terminado. Lo que sí está claro es que la BBC ha confirmado oficialmente el fin de su colaboración con Disney+ en relación con Doctor Who.

Esta colaboración tenía como objetivo impulsar la longeva serie británica de ciencia ficción hacia una nueva era mucho más global. El acuerdo permitía que la serie se emitiera en Disney+ a nivel internacional, mientras que la BBC se encargaba de la emisión en el Reino Unido. Gracias a esta colaboración, Doctor Who experimentó una importante renovación de producción. De hecho, la etapa de Ncuti Gatwa marcó la primera era producida en colaboración directa con Disney, que también implicó presupuestos más elevados.

Todo esto ha cambiado después de que la BBC anunciase que esta colaboración con Disney había finalizado por mutuo acuerdo. En adelante, Doctor Who volverá a ser producida exclusivamente por la BBC. Este fue el comunicado oficial: “Queremos agradecer a Disney+ por ser unos socios y colaboradores globales magníficos durante las dos últimas temporadas”.

Aunque la noticia pueda sorprender a algunos espectadores, no era del todo inesperada. El acuerdo inicial contemplaba 26 episodios y el próximo spin-off que llegará más adelante. Este compromiso ya se cumplió, por lo que se sabía desde hacía tiempo que Disney+ tendría que decidir sobre su participación futura. También conviene aclarar que Doctor Who no se enfrenta a la cancelación ni a un colapso creativo, sino simplemente a una nueva evolución. Con Russell T. Davies, Bad Wolf y la BBC al mando, la próxima etapa de Doctor Who puede que tarde en despegar, pero la espera merecerá la pena.