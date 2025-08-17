El futuro de K-2SO en Star Wars tras la reducción de su papel en 'Andor' al fin es explicado

Alan Tudyk ha dado a conocer el futuro de K-2SO tras la exitosa serie de Andor. A pesar de la estrecha conexión del droide con Cassian Andor en la película de Rogue One, K-2SO no hace su aparición en la serie de Disney+ hasta los últimos episodios de la segunda temporada. Sin embargo, antes de que Tony Gilroy se uniera al proyecto, algunas versiones previas de Andor sí que presentaban a K-2SO con un papel más destacado a lo largo de la serie.

Esta decisión creativa habría permitido explorar ese trasfondo de su relación con el protagonista antes de que ambos personajes sacrificaran sus vidas para entregar los planos de la Estrella de la Muerte en Rogue One. En una entrevista con The Playlist, Alan Tudyk dejó entrever si los seguidores podrían volver a ver a K-2SO pese a ese trágico destino del personaje. También confirmó que estaría interesado en volver a interpretarlo si hubiera alguna posibilidad.

K-2SO, el inseparable compañero de Cassian Andor

Es importante destacar qué versión del personaje aparece en Andor, ya que es una en la que K-2SO asume su papel como si fuera el personaje principal. Si bien es cierto que Alan Tudyk admitió que al principio le decepcionó perder un papel más importante, no cree que esta hubiera sido mejor que la versión de Andor que finalmente apareció. Estas fueron sus palabras:

"Sí. K-2SO tuvo un papel más importante. Cuando desapareció y luego cambió, me decepcionó. Pero no creo que hubiera sido mejor que Andor. Se siente completamente diferente. Esos momentos ya estaban escritos, pero son muy importantes en el presente. Se siente importante de esa manera y agradezco que exista".

Como uno de los mejores droides de Star Wars, es natural querer ver más de K-2SO, especialmente en una historia que se centre exclusivamente en su relación con Cassian Andor. Sin embargo, el sentido del humor del droide reprogramado habría sido una nota discordante en Andor. Puede que esa versión primigenia hubiera presentado mucho más a K-2SO, pero también habría restado originalidad e impacto. Por otro lado, considerando lo que se ha visto de K-2SO en Andor y Rogue One, no parece quedar mucho espacio en la cronología de Star Wars para que vuelva a aparecer.