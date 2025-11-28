La gala de The Game Awards 2025 puede haber filtrado uno de sus anuncios más potentes

Recientemente se ha descubierto que Remedy ha registrado la marca Control: Resonant ante la oficina oficial europea de propiedad intelectual, un movimiento que ha desatado especulaciones sobre el futuro de la saga Control. El registro, gestionado a través del bufete legal habitualmente utilizado por la desarrolladora, incluye la categoría de videojuegos y también contempla producción audiovisual, lo que amplía el abanico de posibilidades más allá de un simple lanzamiento digital.

Esta acción llega en un momento de lo más adecuado, pues el registro se produjo poco antes del evento The Game Awards 2025, algo que ha generado muchos rumores entre los jugadores, ya que la gala dirigida por Geoff Keighley es el emplazamiento correcto para este tipo de anuncios tan potentes. Dada la tradición de Remedy de aprovechar galas del sector para anunciar sus proyectos, muchos esperan que este nuevo título o proyecto sea desvelado durante la ceremonia.

¿Qué podría ser “Resonant”? Las hipótesis son variadas. La más directa apunta a que podría tratarse de la próxima entrega numerada, comúnmente referida como Control 2, que ya se sabe que está en desarrollo. El registro del nuevo título coincidiría con esa hoja de ruta; además, al haber recuperado Remedy los derechos completos de la franquicia incluyendo Control 2 y otros proyectos asociados la compañía ahora tiene plena libertad para definir su futuro sin intermediarios. Sin embargo, la inclusión de la opción audiovisual en la marca registrada da pie también a la posibilidad de que “Resonant” no sea un videojuego, sino una adaptación a serie o película, una vía que Remedy ya ha explorado como parte de sus planes con socios externos.

Remedy Entertaiment sigue cosechando éxitos

En cuanto a los plazos, aunque los proyectos relacionados con Control siguen en desarrollo, aún no existe una fecha concreta de lanzamiento. Desde el estudio se han limitado a confirmar que Control 2 está en producción, sin ofrecer más detalles públicos, por lo que podría ser un momento adecuado para mostrar el primer tráiler que dé a conocer al mundo su propuesta para demostrar que desde Remedy Entertainment van muy en serio con la licencia. Obviamente, hay que esperar hasta saber qué tienen preparado y si The Game Awards es el lugar elegido para mostrarlo.

Con todo ello, el registro de “Control: Resonant” pone de manifiesto que Remedy está preparando algo importante dentro del universo Control. Ya sea una secuela, un spin-off, una versión remasterizada o una adaptación audiovisual, todo indica que los próximos meses podrían traer noticias relevantes. Para los aficionados a la saga, este movimiento representa una señal alentadora, demostrando que el legado de Control sigue vivo y parece dispuesto a ampliar sus horizontes.