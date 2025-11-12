La gala de The Game Awards, "los Oscar de los videojuegos", será retransmitida a través de Amazon Prime Video

The Game Awards 2025 llegará con una importante novedad en su próxima edición: por primera vez, la ceremonia se emitirá de manera oficial a través de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. El acuerdo permitirá que millones de suscriptores en todo el mundo puedan disfrutar del evento sin coste adicional, marcando un paso significativo en la expansión global del mayor espectáculo anual dedicado a los videojuegos.

La gala se celebrará el 11 de diciembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, repitiendo su formato característico que combina la entrega de premios con anuncios exclusivos, tráilers inéditos, actuaciones musicales y la participación de algunas de las figuras más relevantes de la industria. Con esta nueva alianza, The Game Awards refuerza su posición como una de las citas más influyentes del entretenimiento digital, mientras que Amazon aprovecha la ocasión para consolidar su presencia en el sector del gaming y asociar su marca a uno de los eventos más esperados del año.

La retransmisión en Prime Video incluirá funciones interactivas y segmentadas por regiones, garantizando una experiencia personalizada para cada público. Además, durante la emisión se ofrecerán promociones y contenidos especiales relacionados con videojuegos, hardware y merchandising, disponibles exclusivamente para los miembros de la plataforma. Esto convierte la gala no solo en un espectáculo de premiación, sino también en una experiencia comercial y mediática de gran impacto.

Un nuevo paso de The Game Awards para ser el evento más relevante de los videojuegos

Esta colaboración simboliza la convergencia definitiva entre el mundo de los videojuegos y las plataformas de streaming, reflejando cómo ambos sectores han sabido adaptarse al consumo digital contemporáneo. A su vez, refuerza el papel de The Game Awards como puente entre la industria y los jugadores, transformando la tradicional ceremonia en un evento multiplataforma con una audiencia potencial de cientos de millones de espectadores.

Más allá de su emisión en Prime Video, el evento seguirá disponible a través de canales oficiales en redes sociales y servicios de vídeo en línea, asegurando su alcance global. Con esta expansión, The Game Awards 2025 se perfila como la edición más ambiciosa hasta la fecha, una celebración que promete combinar espectáculo, tecnología y reconocimiento a la excelencia creativa de los videojuegos.