Google está promocionando el nuevo tráiler de GTA 6, aunque es completamente falso

Un supuesto tráiler “final” de Grand Theft Auto 6 se ha vuelto viral en las últimas horas, generando una oleada de expectación y confusión entre los jugadores. El vídeo, presentado como si se tratara de material oficial de Rockstar Games, imitaba a la perfección el estilo de los avances promocionales del estudio, con una calidad visual notable, música cuidadosamente seleccionada y una narrativa propia de los grandes estrenos de la saga, algo que parece que se volverá a poner de manifiesto con GTA 6. Sin embargo, tras su rápida difusión en plataformas de vídeo y redes sociales, se confirmó que se trata de un montaje realizado por fans, sin relación alguna con el desarrollo real del juego.

El clip fue elaborado utilizando herramientas avanzadas de edición digital e inteligencia artificial, lo que permitió crear escenas de aspecto fotorrealista y una ambientación muy similar a la que Rockstar ha mostrado en el pasado. Muchos espectadores llegaron a creer que se trataba de un nuevo tráiler filtrado o incluso de un lanzamiento anticipado por error, alimentando una avalancha de comentarios y teorías sobre el posible regreso de la serie. La confusión se agravó cuando el algoritmo de recomendación de plataformas populares impulsó el vídeo a los primeros puestos de búsqueda, dándole una apariencia de legitimidad que muchos usuarios no cuestionaron.

Los jugadores esperan un nuevo tráiler para calmar los ánimos tras el último retraso

El fenómeno refleja el nivel de expectación que rodea a GTA 6, cuya información oficial sigue siendo limitada pese a la enorme atención mediática que genera cada detalle o supuesto avance. También pone de relieve un problema cada vez más frecuente en la era digital: la dificultad para distinguir el contenido auténtico del generado por inteligencia artificial o por creadores aficionados con gran talento técnico. El último retraso de la propuesta hasta finales de 2026 ha generado un clima de pesadumbre en relación al proyecto, por lo que los seguidores están deseando ver nuevo material que permita apreciar cómo ha avanzado en estos meses.

Por el momento, Rockstar Games no ha emitido comentarios al respecto, pero los seguidores más atentos han recordado que cualquier anuncio o tráiler oficial del juego se difundirá exclusivamente a través de los canales corporativos de la compañía. Mientras tanto, este episodio se suma a la larga lista de rumores, filtraciones falsas y contenidos creados por fans que, aunque demuestran el entusiasmo de la comunidad, también alimentan la incertidumbre en torno al esperado lanzamiento del título.