GTA 6 prescindiría de un personaje icónico que lleva en la saga 25 años

La espera por GTA 6 se está haciendo eterna para millones de jugadores en todo el mundo que desean ver el resultado de la nueva obra de Rockstar Games. No obstante, desde la emisión de su segundo tráiler oficial no se ha vuelto a saber nada de la propuesta e incluso se habla de un segundo retraso que lleve el juego hasta finales de 2026. Por el momento todo es un misterio, aunque parece que algunos asuntos empiezan a resolverse, como la ausencia de un personaje icónico de la saga.

La ausencia de Lazlow en GTA 6: un adiós muy probable

a pesar de haber sido una figura constante desde GTA 3. Lazlow, quien interpretó una versión ficticia de sí mismo como locutor de radio —además de escribir contenido para varios títulos de la serie— fue preguntado sobre su posible retorno en una entrevista con Nerd Reactor para promover el cómic American Caper. Él respondió:

Su salida de Rockstar ocurrió en 2020 tras la marcha de Dan Houser, cofundador de la compañía. Desde entonces, ambos se han unido a una nueva empresa llamada Absurd Ventures, que trabaja en diversos proyectos multimedia como cómics, podcasts, animación y videojuegos, los cuales estarán conectados en un universo compartido. Por lo tanto, parece que los aficionados a GTA tendrán que despedirse del personaje de Lazlow.

La noticia enfatiza que GTA 6 se perfila como un gran lanzamiento, incluso estimado como el mayor entretenimiento de la historia, con ingresos previstos de más de 7 mil millones de dólares en menos de dos meses. Sin embargo, el legado de Lazlow no parece continuar en esta nueva entrega. Aunque, en teoría, Rockstar podría incluir algún easter egg o guiño (como menciones en una emisora ficticia), el propio Lazlow dejó claro que su participación es altamente improbable.