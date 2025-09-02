Guillermo del Toro al fin interpreta a Frankenstein correctamente en la versión más fiel de la obra original

La próxima adaptación de Guillermo del Toro, Frankenstein, está basada en la popular novela gótica homónima que escribió Mary Shelley. La historia sigue de cerca a Victor Frankenstein, el científico que es conocido por realizar un experimento monstruoso. Cegado por la arrogancia e impulsado por su propio ego, Victor da vida a una criatura artificial que provoca su caída.

A lo largo de los años, Guillermo del Toro ha dejado clara su admiración por esta novela de la escritora. Tanto es así que afirmó que llevaba mucho tiempo soñando con adaptar la historia de una forma fiel a su estilo. Ahora, una colaboración creativa con Netflix ha permitido que el director tuviera la oportunidad de dar forma a una adaptación de Frankenstein tal y como quería. Lo más importante es que es una película que sigue respetando el material original.

Una larga obsesión con 'Frankenstein'

El tráiler no hace más que reforzar esta esperanza, mostrando la inclusión de detalles del texto que habían sido en gran medida ignorados en las propuestas cinematográficas anteriores. El reconocimiento al trabajo de Guillermo del Toro sugiere que esta adaptación se distinguirá de las anteriores por esa precisión, sobre todo por cómo el lenguaje cinematográfico tan personal del cineasta es capaz de potenciar la obra original.

Asimismo, Guillermo del Toro no ha abandonado ese componente romántico tan poco ortodoxo que se encuentra en sus obras más personales. A través de estos romances con perfil gótico, el cineasta ha mostrado diferentes perspectivas sobre cómo surgen diferentes relaciones entre el ser humano y el monstruo. En Frankenstein, no solo resulta interesante por el uso de lugares y personajes, sino, sobre todo, por la inclusión de los numerosos temas que fueron ignorados del libro.

Si esperabas ver una adaptación así, parece que estás de suerte. Los primeros visionados en Venecia aseguran que Guillermo del Toro ha cumplido con la idea de hacer una adaptación precisa que mejora los temas de la novela en la gran pantalla. Una película cargada de significado que invita a la reflexión sobre lo que supone ser un monstruo en un mundo de monstruos.