Ya no hace falta una PS5 para jugar a sus juegos: la nueva "consola portátil" de Sony lo permite con una condición

PlayStation ha dado un importante paso en la evolución de su ecosistema al habilitar nuevas funciones para su dispositivo portátil PlayStation Portal, que ahora permite realizar streaming en la nube de títulos de PlayStation 5 y adquirir juegos directamente desde la propia interfaz del dispositivo. Con esta actualización, la compañía amplía considerablemente las capacidades de Portal, que hasta ahora dependía del juego remoto mediante conexión directa a una consola PS5 encendida.

La integración del juego en la nube supone un avance significativo: los usuarios con una suscripción activa al servicio PlayStation Plus Premium pueden acceder al catálogo de títulos de PS5 sin necesidad de tener la consola físicamente disponible, siempre que cuenten con una conexión estable a internet. Además, la incorporación de una tienda integrada permite explorar, comprar y descargar nuevos juegos desde el dispositivo, unificando la experiencia en un entorno portátil e independiente.

Entre los títulos que pueden disfrutarse mediante esta modalidad se encuentran producciones recientes y de alto perfil como Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yōtei y Resident Evil 4 Remake, todos ellos optimizados para el juego remoto de alta calidad.

Una de las actualizaciones más solicitadas por los usuarios

La actualización también introduce mejoras notables en la experiencia de uso. Ahora se incluye la posibilidad de establecer contraseñas de bloqueo para proteger el dispositivo, soporte de audio 3D mediante los auriculares Pulse y otros periféricos compatibles con PlayStation Link, además de nuevas herramientas de accesibilidad, como lector de pantalla y opciones de ajuste del tamaño del texto.

Estas innovaciones consolidan a PlayStation Portal como un puente entre el juego tradicional en consola y las experiencias basadas en la nube, en un momento en que la industria refuerza sus estrategias de movilidad y conectividad. Aunque su éxito dependerá de factores como la estabilidad de los servidores y la cobertura regional del servicio, la expansión de estas funcionalidades posiciona a Sony a la vanguardia del entretenimiento interactivo, reforzando su apuesta por un ecosistema de juego flexible, conectado y adaptado a las necesidades de los jugadores contemporáneos.