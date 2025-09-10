Los hermanos Russo confirman un nuevo adelanto de 'Vengadores: Doomsday' en Marvel Studios

Cada vez queda menos para que los espectadores puedan disfrutar del estreno de Vengadores: Doomsday, que supondrá el cierre definitivo de la Saga del Multiverso y el inicio de una nueva andadura creativa de Marvel Studios. Es por eso que se ha compartido un nuevo adelanto de esta película que está siendo tan esperada.

Lo cierto es que Marvel Studios se está preparando para estrenar en 2026 la que podría ser su película más taquillera hasta el momento. El reparto de Vengadores: Doomsday incluye personajes de toda la franquicia como una imposible mezcla que cuenta también con muchos actores que regresan de los X-Men de Fox.

El estreno de 'Vengadores: Doomsday' es muy esperado

Pese a que Vengadores: Doomsday lleva meses en fase de rodaje, el proyecto no ha tenido la misma cantidad de vídeos y fotos filtradas del set que otras producciones de superhéroes. Además, la compañía sigue manteniendo en estricto secreto la trama de la próxima entrega de los Vengadores, lo que significa que cualquier adelanto oficial es importante para ir saliendo de dudas.

En este sentido, los hermanos Russo fueron los responsables de publicar una imagen borrosa relacionada con Vengadores: Doomsday en la que se afirma que "Doomsday se acerca". Lo más extraño es que la imagen en cuestión no apunta a ningún personaje en específico ni conecta con ningún punto de la trama. Muchos espectadores se aventuran a decir que podría ser de una pizarra con ecuaciones o texto ilegible.

Debido a la baja calidad de la imagen, resulta especialmente difícil saber con certeza qué podría significar esto para Vengadores: Doomsday. Dicho esto, la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos presentó a Doctor Doom por primera vez en la franquicia. El personaje fue visto por última vez junto a Franklin Richards, lo que debería conducir directamente a los eventos del próximo filme.

Teniendo en cuenta la naturaleza borrosa de la imagen, no existen muchos elementos que ayuden a descifrar su significado exacto, pero la conexión con Reed Richards parece más que posible. Quizás también podría relacionarse con Victor von Doom o incluso Bestia, que también son personajes extremadamente inteligentes que aparecerán próximamente.