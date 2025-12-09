⁠Ibai comparte su opinión sobre la gastronomía de Latinoamérica: "Yo no había comido así en mi vida"

Después de más de diez días viajando por diferentes países de Latinoamérica, Ibaiya está de vuelta en España e incluso ha realizado algún directo en su canal de Twitch. Durante este tiempo el creador de contenido vasco ha estado compartiendo sus aventuras al otro lado del charco, pero no había compartido unas conclusiones como tal.

Dentro de lo que le ha parecido esta experiencia y de todo lo que ha podido disfrutar, el streamer ha querido destacar un aspecto por encima del resto, sobre todo porque, según sus propias palabras, en sus anteriores viajes no había podido apreciar de verdad esta faceta de los países de Latinoamérica.

Ibai elogió la gastronomía, reconociendo incluso que nunca había comido como en este viaje y dándole la razón a todos los que dicen que allí la comida es diferente a la que hay en España

Ibai, fascinado por la gastronomía de Latinoamérica

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que empezó reconociendo que estaba cansado de leer a seguidores que le decían que hasta que no viajase a su país no iba a probar la comida típica de verdad.

“El argentino, el chileno, el mexicano... cuando te dicen, o vienes a nuestro país y alguien que sepa te enseña la gastronomía de verdad o no has comido lo bueno de nuestro país, tienen razón”, aseguró Ibai poniendo como ejemplo su última experiencia en México en la que una persona le ha enseñado de verdad cómo se come en ese país.

“Espectacular. Yo no había comido así en mi pu... vida, os lo digo de verdad”, concluyó el vasco haciendo referencia a los días que ha estado en el país de Centroamérica. Aun así, el streamerno quiso poner la gastronomía de ninguna de las naciones por encima del resto, a pesar de haber comido en Perú en el mejor restaurante del mundo.