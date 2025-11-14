Ibai desvela cuatro premios de su calendario de adviento: puedes ganar hasta entradas para la final del Mundial

Ibai Llanos se ha ganado su fama internacional como creador de contenido a base de directos y vídeos donde ha demostrado ser una persona realmente versátil. Aunque los eventos siempre han sido su gran punto fuerte, le hemos visto grabar y hablar sobre multitud de temas.

El año pasado se atrevió con otro proyecto más que sumar a la lista al lanzar su propio calendario de adviento. Una decisión que viendo las ventas está claro que fue todo un éxito y que ha querido repetir en este 2025 con la segunda edición.

En un vídeo subido a su cuenta de TikTok, Ibai ha querido revelar más información sobre este producto que ya está a la venta y lo ha hecho desvelando 4 de los 24 premios que se pueden conseguir con él.

Algunos premios del calendario de adviento de Ibai

Ya se sabía que este calendario tiene más de 100.000 euros en premios, pero todavía falta por conocer cuáles son exactamente esas recompensas y cómo se distribuye esa cantidad de dinero.

Por eso el streamer ha querido ir revelando el secreto nombrando estos cuatro posibles premios que demuestran el nivel de lo que se puede llegar a conseguir gracias a este producto con un poco de suerte.

Los cuatro que ha nombrado son una semana en Tanzania con un safari para dos personas, un coche valorado en más de 30.000 euros, dos entradas para la final del Mundial de fútbol de 2026 con viaje y alojamiento incluido y una semana de crucero por el mediterráneo para dos personas.

El que Ibai ha considerado más espectacular es el relacionado con el deporte rey, recordando que esta final se jugará en Nueva York, por lo que además de ver un encuentro tan especial es una oportunidad única para visitar la ciudad estadounidense.