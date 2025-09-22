Ibai habla de la caída en picado de espectadores en Twitch y la desmiente: "Yo creo que está más o menos parecido a otros años"

Si en los últimos meses la mayoría de las personas acostumbradas a consumir contenido en Twitch hablaban de una tendencia negativa en cuanto al número de espectadores en la plataforma, las últimas cifras de la web después de sus nuevas políticas contra los bots dejaron claras que el problema es real.

Sin embargo, parece que estos números no son suficientes para que todos los usuarios compartan la opinión de que la plataforma morada está en horas bajas.

En uno de los últimos directos de Ibai en el canal de Ronin FC, el vasco habló de este tema y defendió que él no cree que haya bajado tanto la audiencia como se suele señalar, asegurando también que algunas de las teorías de por qué se introducen espectadores falsos en los directos son falsas.

Ibai defiende que la audiencia en Twitch es parecida a la que ha habido otros años

La cuenta de TikTok Mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger las palabras del vasco, que en cuanto empezó a hablar de esta circunstancia se encargó de dejar clara su postura: “Yo creo que está parecido a otros años. Ósea, ¿creéis que ha habido mucho bajón de 2024 a 2025?”.

Ante la respuesta positiva de su chat y la explicación de que podría haber marcas que introduzcan bots en los directos para aumentar los números, Ibai aseguró que esa teoría le parece extrañísima, aunque usuarios como ElRubiushayan hablado de ellas.

“Eso es una gilipoll..., porque luego cuando tú trabajas con una marca lo que les importa es el impacto que ha tenido sobre la campaña, no los viewers que tú tengas. Si tú tienes 15.000 viewers, la mitad son bots, y luego el juego que has dicho al chat que se descargue no se lo descarga ni su pu... madre, créeme que a la marca le da igual los viewers que tengas porque no has vendido nada”, aseguró el creador de contenido.