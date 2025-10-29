Ibai Llanos alucina con el disfraz de Halloween de unos seguidores inspirado en él

Se acerca una de las fiestas más populares de todo el año, sobre todo entre la gente joven. Aunque la tradición de Halloween naciese muy lejos de nuestro país, lo más normal es ver como el 31 de octubre muchas personas se disfrazan para salir a la calle y celebrar esta festividad.

Sin embargo, este año entre vampiros, hombres lobo, brujas y demás se ha colado un nuevo disfraz que posiblemente nadie esperaba: el de streamer. Ibai ha sido el protagonista de esta idea y así lo ha compartido el propio vasco en un vídeo.

El creador de contenido ha explicado que unos chicos de Barcelona le han entregado una copia de los trajes que ellos se van a poner este viernes, enseñándolo y advirtiendo de que esto no es un producto oficial que haya hecho él.

El Ibai delgado, protagonista de un disfraz al estilo cazafantasmas

El streamer ha compartido esta curiosidad en sus redes, entre ellas en su perfil de TikTok, donde ha empezado por explicar cómo ha conseguido la ropa que llevaba puesta para el vídeo.

Parece que todo ha surgido a raíz de un seguidor con el que ha grabado recientemente, que le entregó este disfraz explicando que es el que se pondrán él y sus amigos para Halloween.

“Se han hecho camisetas con el logo este del Ibai delgado, gorras con el Ibai delgado... pero es que no solo se han hecho esto. También hay chaqueta, chaqueta de cazafantasmas. Es una mezcla de cazafantasmas por Ibai delgado para Halloween”, explicó Ibai mientras terminaba de ponerse la ropa.

Lo cierto es que el vasco le sacó algún pero al disfraz, preguntando qué tenía de Halloween y advirtiendo de que esto no es un producto oficial, que él no tiene absolutamente nada que ver y que no está a la venta en ningún sitio.