Ibai Llanos convierte a Ronin FC en un fenómeno con decenas de miles de aspirantes para su equipo

El desembarco de Ibai Llanos en el fútbol federado no podía haber empezado de mejor forma. Aunque ya ha demostrado al enseñar sus vestuarios que Ronin FC es un club muy humilde, lo cierto es que se ha estrenado con una expectación sin precedentes, generando una gran oleada de ilusión.

Esto no se nota solo en las cifras de seguidores que ha alcanzado el equipo en tiempo récord, ni en las cuentas que se hacen ya para saber cuándo podría enfrentarse contra un Real Madrid o un Barcelona. Su repercusión también ha afectado a la cantidad de jugadores que han querido hacer las pruebas con ellos para formar parte de este ambicioso proyecto.

Ronin FC recibió más de 11.000 correos de jugadores interesados en realizar las pruebas con el equipo

De acuerdo con la cuenta Info Ronin FC, más de 11.000 futbolistas se postularon para realizar las pruebas. Finalmente, solo 40 fueron seleccionados, aunque únicamente 11 acabarán entrando en la lista definitiva del club. Entre los ya confirmados por Ibai aparecen nombres como Roger Carbó, Ricard Pujol, Óscar Coll, Edgar Álvaro y David Soriano.

A ellos podrían sumarse varios jugadores más conocidos de la Kings League, como Guti, Pelaz, Dani Pérez, Nico Santos, Aitor Vives o Nadir. De cumplirse todos los rumores, la plantilla quedaría repartida entre futbolistas escogidos en las pruebas y otros seleccionados directamente por el cuerpo técnico junto al propio streamer.

Además, Narcís, entrenador de Ronin, confirmó que muchos de los jugadores escogidos antes de las pruebas formarán parte tanto de Ronin FC como de Porcinos, aunque sin un puesto asegurado en el once titular si no rinden. Sin duda un matiz que aumenta el valor de formar parte del equipo de cuarta catalana.