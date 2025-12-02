Ibai Llanos denuncia como varios establecimientos están usando su imagen con IA para realizar publicidad

La popularidad de los creadores de contenido en los últimos tiempos los ha llevado a ser el objetivo primordial para las marcas que quieren hacer contenido publicitario. Los usuarios con más seguidores realizan directos con miles de personas prácticamente a diario, y esto significa una exposición ideal para los anuncios.

Sin embargo, no todo vale e Ibai Llanos ha levantado la voz en su canal de TikTok compartiendo un vídeo en el que ha expuesto cómo determinados establecimientos están usando en redes su imagen como reclamo para conseguir más clientes.

Lo cierto es que el streamer no ha usado un tono duro ni de reprimenda, pero ha dejado claro su desacuerdo con este tipo de acciones y ha aclarado en todos los lugares en los que no ha estado.

Ibai asegura que “la IA se nos ha ido de las manos”

“Atención a todos los sitios que se han inventado que he ido a su restaurante y no he ido a ninguno”, así comenzó el vídeo el creador de contenido, que fue mostrando uno a uno diferentes lugares de comida que habían compartido una foto “con él” asegurando que el vasco había comido allí.

Desde montajes con un resultado más que cuestionable hasta otros que sí podían dar lugar a equivocaciones reales, muchos lugares de Latinoamérica han aprovechado la gira del creador de contenido para asegurar que ha visitado su restaurante.

De hecho, no solo lugares de comida han llevado a cabo esta práctica, también tiendas de ropa o discotecas han usado la imagen del streamer para promocionarse.

Por el tono de Ibai, no parece que vaya a responder con acciones legales a pesar de que muchos de sus seguidores le han recomendado que lo haga, pero lo cierto es que cada uno de estos negocios se han expuesto a una posible demanda.