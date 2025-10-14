Ibai prepara el regreso de una de sus series más legendarias de YouTube: busca personas para hacerlo presencial

A pesar de que el gran éxito de Ibai se ha producido dentro del mundo de los directos, lo cierto es que su carrera como creador de contenido en YouTube también es destacable. Es cierto que en los últimos meses el vasco ha apostado por recuperar esta faceta, pero hace tiempo ya era un referente en el mundo de los vídeos editados.

Una de sus series más recordadas de esta etapa, de allá por 2020, son los consultorios que preparaba. En estos escuchaba las historias que sus seguidores le enviaban por su canal de Discord para intentar ayudarles con toda clase de problemas, desde familiares hasta asuntos de pareja.

Hacía tiempo que parecía que este proyecto se había acabado, pero todo ha cambiado con una publicación que ha confirmado que la serie volverá, aunque esta vez dando un paso adelante y grabándose de forma presencial. Para ello, el vasco está buscando a participantes que quieran ser los protagonistas del vídeo.

El Consultorio de Ibai regresa de manera presencial

La cuenta de Info Ibai ha sido la encargada de hacerse eco de esta noticia y de plantear los requisitos mínimos para formar parte del vídeo acompañando el post con el propio formulario que hay que rellenar para postular tu candidatura.

En este, además de datos básicos como la confirmación de tu mayoría de edad, tu nombre y apellidos o el lugar en el que resides, se te pide que adelantes información sobre “tu caso”.

Para empezar, debes etiquetarlo entre las siguientes categorías: amoroso, entre amigos, gracioso, pedir ayuda a Ibai, serio u otro. Además, se te pide que expliques en qué te podría ayudar el streamer y que describas la historia con detalle para que la puedan tener en cuenta de cara a ser uno de los elegidos.

Es evidente que no serán pocos los que querrán participar, pero si quieres salir en un vídeo junto a Ibai merece la pena intentarlo.