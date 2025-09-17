Ibai se suma al último trend viral y comparte una foto con "sus hermanos"

Es habitual ver en redes sociales como distintas corrientes se convierten en todo un movimiento al que se suman cada vez más usuarios. Esto, que viene siendo la definición de trend, no es solo una práctica común en los perfiles de las personas sin tantos seguidores, sino que también se puede ver en creadores de contenido.

El último en sumarse a una de estas tendencias ha sido Ibai, que ha aprovechado la ocasión para unir este trend con uno de los memes que le lleva acompañando en los meses más recientes y que está relacionado con los kilos que ha perdido.

Aunque el vasco ha pedido en varias ocasiones parar las bromas, lo cierto es que ha terminado abrazándolas, y con su última publicación en Instagram así lo ha demostrado.

Ibai posa junto a sus “hermanos”

Este trend consiste en editar una fotografía para aparecer abrazando a alguien con quien realmente no has estado, e Ibai ha decidido que lo mejor para completar este “engaño” era aparecer junto a dos de sus versiones.

La primera, la que se hizo viral con las bromas sobre la diferencia de peso que había en el creador de contenido en cada edición de La Velada, que se terminó yendo de las manos al imaginar cómo estaría de delgado en los próximos años del evento.

La segunda, y aquí si hay una base real, es junto a una versión del streamer que tenía mucho más peso, antes de comenzar el cambio físico. Esta, más allá de la broma, sí tiene un cierto uso para demostrar cómo ha cambiado la cara de Ibai.

La publicación ha sido todo un éxito y en las 14 horas que hace que fue publicada ha acumulado ya más de 1 millón de Me gusta y casi 3.000 comentarios, demostrando la influencia del vasco.